'Çift organ nakli'nde ölen Çavdar'ın ailesinden 620 bin liralık dava

Dünyada ilk kez denenen ve hasta Şevket Çavdar’ın ölümüyle sonuçlanan çift kol ve çift bacak nakli ameliyatı nedeniyle ailesi Hacettepe Üniversitesi ile nakli yapan ekibin başındaki Doç. Dr. Serdar Nasır’a tazminat davası açtı.

Çift organ nakli uygulaması denenen Çavdar’ın annesi ile 4 kardeşi, Hacettepe Üniversitesi ve Doç. Dr. Serdar Nasır aleyhine tazminat davası açtı. Dilekçede, 4 gerekçeyle tazminat talebinde bulunuldu. Gökçer Tahincioğlu'nun Milliyet gazetesindeki haberinde yer alan gerekçeler şöyle:

- MEVZUATA AYKIRI: Sağlık Bakanlığı endikasyon listesine aykırı ameliyat yapıldı. Çavdar’ın bacaklarının diz üstünden, bir kolu omuzdan ve bir kolu da dirsek üstünden olmamasına rağmen ameliyat gerçekleştirildi. Endikasyon listesinde çift kolun ancak dirsek altı, çift bacağında ancak diz altından yoksun olması halinde bu ameliyatın yapabileceği belirtilmesine rağmen, kurala uyulmadı ve bu konuyla ilgili olarak aileye bilgi verilmedi.

- RİSK SÖYLENMEDİ: Çavdar’a ve ailesine ölüm riski konusunda bilgi verilmedi.

- SİGARA BIRAKTIRILMADI: Çavdar’a imzalatılan bilgilendirme formunda “sigara içmeme şartı” yer almasına ve doktorların Çavdar’ın sigara kullandığını bilmelerine rağmen önlem alınmadı. 14 yıldır günde 2 paket sigara içen Çavdar için tetkil yapılmazken, vücudunun nikotinden arındırıldıktan sonra ameliyat edilmesi kuralı işletilmedi.

- KRONİK RAHATSIZLIKLAR: 4 uzuv nakli birden yapılan ve ameliyat sırasında bir kez kalbi duran ve çoklu organ yüklemesinden hayatını kaybettiği açıklanan Çavdar’ın ailesinin kalp hastalığı dikkate alınmadı. Babası, 40 yaşında kalp krizinden hayatını kaybederken annesi de bir kalp ameliyatı geçirmesine rağmen operasyonu yapan ekip tarafından bu husus dikkate alınmadı. Ayrıca nakil öncesi tetkikler tam yapılmış olsaydı, Şevket’in kalbinin 4’lü uzuv nakline dayanmayacağı kalbinin rahatsız olduğu anlaşılacaktı.

Dilekçede, Çavdar’ın annesine 300 bin TL, 4 kardeşine de 75’er bin TL tazminat ödenmesi istenirken ayrıca Çavdar’ın gelirlerinden mahrum kalması nedeniyle anneye 20 bin TL tazminat ödenmesi de talep edildi. Toplam tazminat talebi, 620 bin TL olarak belirlendi.