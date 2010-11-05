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Dünya

Çift katlı uçağın motoru havada patladı!

Avustralyalı Qantas Havayolları’nın iki katlı Airbus A380 uçağının motoru havadayken patladı...

05 Kasım 2010 02:00

T24 - Avustralyalı Qantas Havayolları’nın iki katlı Airbus A380 uçağının motoru havadayken patladı. 25’i mürettebat 458 kişiyi taşıyan dev uçak, Singapur’a acil iniş yaptı. Ölü ya da yaralı yok.


Gelmiş geçmiş en büyük uçak felâketlerinden 3’üncüsü olmaya aday kaza dün ucuz atlatıldı.Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:  

Yolcu uçağının motoru havada bozuldu-04.11.2010

25’i mürettebat olmak üzere 458 kişiyi taşıyan, Singapur’dan kalkan Avustralya havayolu şirketi Qantas’a ait Airbus A380 tipi uçağın dört motorundan biri, Endonezya semalarındayken patladı. Patlamayla birlikte plastik bazlı kompozitten imal edilen motorun dış parçalarında kopma meydana geldi. Parçaların bir kısmı Endonezya’nın Batam Adaları’na düştü. Sydney’e doğru giden dünyanın en büyük yolcu uçağı, geri dönerek Singapur Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Her şeye rağmen iniş, sorunsuz olarak gerçekleşti.  

Yolcu uçağının motoru havada bozuldu-04.11.2010



Yolcu uçağının motoru havada bozuldu-04.11.2010

Bir yolcu, “Pencereden baktığımda, sarı alevler gördüm” dedi. Uçağın pilotu, yaşananları yolculara ayrıntılarıyla birlikte aktardı. Motordaki arızanın neden meydana geldiğine ilişkin imalatçı Airbus araştırmaların başladığını açıkladı. Bir süredir lav püskürtmekte olan Merapi Yanardağı’ndan şüphelenildiyse de, olayın yaşandığı anda uçak, dağın 1300 kilometre doğusunda olması nedeniyle, buna ihtimal verilmiyor. İlk ticari uçuşu, Singapur Havayolları tarafından 25 Ekim 2007 yılında yapılan iki katlı Airbus A380, daha önce hiç bu kadar ciddi bir tehlike atlamamıştı. Qantas Havayolları şirketi, Rolls Royce tarafından üretilen motorlarını baştan sona elden geçirmeye karar verdi ve liste satış fiyatı 346 milyon 3 yüz bin dolar olan 6 Airbus A380 uçağını, geçici olarak ticari seferlerden alarak kontrole aldı. Hizmetteki 37 A380’den 20’sinde bu motorlardan bulunduğu belirtilirken Rolls Royce kullanıcısı olan Singapur Havayolları da A380’lerin uçuşlarını durdurdu. Alman Lufthansa ise seferlerin devam edeceğini açıkladı. 


Airbus A380’den kaç tane var

Emirates Havayolları: 13

Singapore Havayolları: 11

Qantas Havayolları: 6

Air France: 4

Lufthansa Havayolları: 3

Toplam: 37 

 

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