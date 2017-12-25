Çift katlı otobüste seks yaptılar, şoför müdahale etti

İngiltere'de bir çift, iki katlı bir otobüste cinsel ilişkiye girdi. Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının tamamen çıplak olduğu ve ikilinin oldukça rahat tavırlar sergilediği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Batı Londra’nın Shoreditch bölgesinde seyahat eden ikilinin 149 no’lu çift katlı otobüste kaydedilen görüntüleri kısa sürede yayıldı. Başka bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği anlarda çiftin dakikalarca ilişkiye girdiği görülüyor. Alkol ya da uyuşturucu kullandıkları düşünülen çift, kendilerini görüntüleyenlere de gülücükler saçtı, kadının ara ara çığlık attığı görüldü.

Şoför müdahale etti

Bir süre sonra otobüs şoförünün müdahale etiği ikili, araçtan indirildi. Yolcular şoföre alkışlarla destek verdi