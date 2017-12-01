Çifçilerin borçları 1 yıl ertelendi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın talimatıyla çiftçilerin borçları 1 yıl ertelendi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi. 80 bin çiftçinin bu yapılanmadan yararlanması öngörüldüğü bildirildi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin de; borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarını, 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı verdiği kaydedildi.