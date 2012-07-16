İspanyollar tasarruf önlemlerine tepki için sokağa çıktı

Euro Bölgesi’nin en kırılgan ekonomilerinden İspanya’da hükümetin aldığı yeni tasarruf tedbirleri halkı çileden çıkardı. Dün akşam başta kamu çalışanları olmak üzere toplumun hemen her kesiminden binlerce kişi yeni kesintilere tepki göstermek için başkent Madrid’de sokağa döküldü.

İşsizlik oranı yüzde 25'i bulurken memur ve İşçi sendikaları, eylül ayında genel greve gideceklerini ilan etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden örgütlenen yüzlerce kişi parlamento binası önünde toplandı. "Eller havaya bu bir soygundur" sloganlarıyla hükümetin önlemlerine tepkisini dile getirdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız bitti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy geçen hafta toplam 65 milyar euro tutarında vergi artırımı ve harcama kesintisi içeren bir plan açıklamış, "Duyurduğum tedbirler kabul edilebilir değil ama ciddi bir durumun içindeyiz" şeklinde konuşmuştu.