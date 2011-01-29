-CİDDE'DEKİ SELDE 1 TÜRK ÖLDÜ CİDDE (A.A) - 29.01.2011 - Cidde'de çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde 11 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında Recep Karataş isimli bir Türk vatandaşı da bulunuyor. Suudi basınında çıkan haberlere göre, 2 Suudi Arabistan vatandaşı, 2 Kanadalı, 1 Mısırlı, 1 Filipinli, 1 Yemenli, 1 Bengladeşli ve 1 Nepalli öldü. Selde ölen bir kişinin kimliği ise tespit edilemedi. 100 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığı kaydedildi. Suudi Eğitim Bakanlığı 12 Şubat tarihine kadar tüm okulların tatil edildiğini ilan etti. Cidde'de ana yollar açılırken bir çok tali yolun hala kapalı olduğu, bazı telefon şirketlerinin hizmetlerinde ciddi aksamalar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer 11 bin aracın selden hasar gördüğünü, selin neden olduğu toplam maddi hasarın 3 milyar riyal (800 milyon dolar) olduğunu dile getirdi. Yardım kuruluşları 250 yerden yardım talebi geldiğini, 100 bin pet şişe su ile birlikte yiyecek paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.