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Çiçek'ten Yargıtay'a uyarı

Başbakan Yardımcısı Çiçek, “Hükümet yargıyı yönlendiriyor” iddialarına yanıt verdi ve Yargıtay'ı uyardı.

08 Ocak 2009 02:00

Başbakan Yardımcısı Çiçek, “Hükümet yargıyı yönlendiriyor” iddialarına yanıt verdi ve Yargıtay'ı uyardı.

Ergenekon soruşturmasının savcılar tarafından yürütüldüğüne değinen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye’de yargı bağımsızlığı olduğunu ve müdahale olmadığını belirtti.

Çiçek, hükümetin birçok düzenlemesinin yargıdan döndüğünü hatırlatarak yargıya müdahale şanslarının olmadığını vurguladı.
Çiçek ayrıca Yargıtay'ın Ergenekon konusunda bir açıklama yapmasının İhsas-ı Rey olacağını söyledi.
İhsas-ı rey, bakılmakta olan veya bakması olası bir davada oyunu sezindirme ve ima yoluyla açıklama anlamına geliyor.

Çiçek'in bu açıklamayı yaptığı saatlerde sona eren yargıtay toplantısının ardından açıklama yapılmayacağı belirtildi.

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