Çiçek'ten 'vekil zammı' yorumu: Halk dalkavukluğu yapılıyor

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Yasa ne getiriyor?

Emekli milletvekili maaşlarına yüksek oranlı zam öngören yasa ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Cemil Çiçek ‘Ben yanlış olduğu kanaatinde değilim. Bir ihtiyaç vardı. Düzenleme mutabakatla çıktı, kimse tek başına yapmadı’ dedi.‘3-5 gün sonra bu maaşların alınacağından şüphem yok’ diyen Çiçek şu an yasaya karşı çıkan vekillerin de gidip zamlı maaşlarını alacağını ifade etti.TBMM Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilen ve kamuoyunda tartışmaya neden olan kanun, Emekli Sandığı Kanunu'nda ve bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor.Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeleri sırasında, verilen önergelerle milletvekillerinin emeklilik maaşlarına yönelik düzenleme yapılmıştı.Kanuna göre, dışardan bakan ve milletvekillerine de Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan gibi, Cumhurbaşkanı'na ödenen aylık ödenek esas alınarak emekli aylığı bağlanacak.Eski milletvekilleri, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanma hakkına sahip değilse, sigortalı bir işte çalışmıyorsa, görevi sona ermesinden itibaren 4 yıl boyunca sigorta primini, TBMM ödeyecek.Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının incelemesinin ardından kanun, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in üst yazısıyla Cumhurbaşkanlığına gönderildi.