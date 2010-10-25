Çiçek'ten tek tip askerlik açıklaması

T24 - Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Cemil Çiçek, tek tip askerlik ve bedelli konusunda konuştu.



Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "tek tip askerlik" konusunda yapılan çalışmanın henüz kendilerine gelmediğini söyledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında bilgi verdi. 12 Eylülde yapılan referandumdaki Anayasa değişikliğinden dolayı uyum yasalarının çıkarılması gerektiğini belirten Çiçek, ''Bunların içinde müstakil olarak TBMM'ye gönderilecek yasalar var. Bazılarını da uyum paketi tarzında göndereceğiz yasama ekonomisi açısından. Özellikle bu müstakil göndereceğimiz yasalardan birkaç tanesinin aciliyeti var'' diye konuştu.



Yeni bir yapıya kavuşan HSYK'nın bugün ilk toplantısını yaptığını anımsatan Çiçek, ''Ümit ederiz, ülkemiz için, yargı camiası için ve hukuk devleti için hayırlı ve uğurlu olur'' dedi.





EŞİT SÜRELİ ASKERLİK KONUSU



“Tek tip askerlik” konusunda yöneltilen soruyu da yanıtlayan Çiçek, geçen hafta bu konuda yapılan değerlendirme toplantısını anımsatarak, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının bu konuyla ilgili bir çalışma yaptığını hatırlattı. Çiçek, şöyle konuştu:



“Onunla ilgili de açıklama yapıldı. Bu çalışmanın özü nedir derseniz, Türkiye'nin savunma ihtiyacı, gelecekteki asker mevcudu ve ihtiyaçları ile Türkiye'nin insan kaynakları arasında makul bir dengenin kurulmasıyla ilgili bir çalışmadır. Çünkü ülkenin savunma ihtiyacını bu ülkenin insanları ve kurumları karşılayacaktır. İhtiyaç ne kadardır buna karşılık kaynakta ne kadar insanımız var. Bunların her birinin durumları var ayrıca. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılıyor. O günkü çalışma nihai noktaya gelmiş değil. Gelmediği için kurula gelmedi. En son şekli geldiğinde size bilgi vereceğiz. Ama bugün bunu konuşmadık.”





BEDELLİ ASKERLİK TARTIŞMALARI





Bakan Çiçek, “Hükümet Bedelli askerlik talep ediyor mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:



“Bu konularla ilgili zaman zaman manşet tarzında zaman zaman da daha küçük haberler çıkıyor, yorumlar yapılıyor. Bu da kamuoyunu olduğundan fazla beklentiye sokuyor. Çünkü, bu konuyu böyle yorum ile değil, belki çok yönlü araştırılıp incelenip sonuçta bir karara varıldıktan sonra bu konuyu gündeme getirmek lazım. Onun için bakıyorum o toplantının sonunda yazılan haberlerin önemli bir kısmı toplantıda gündeme gelmeyen şeyler. Herhalde şöyle bir yoldan hareketle yazılıyor; biz yazalım, yanlışsa hükümet veya Genelkurmay düzeltsin... Ama konu böyle mütalaa edilecek bir konu değil. İhtiyaçlar ve kaynaklar arasındaki bir dengenin kurulmasıyla ilgili bir çalışmadır.”

'HRANT DİNK DAVASI VE OGÜN SAMAST'

Hrant Dink suikastının faillerinden Ogün Samast'ın “Suça itilen çocuklarla ilgili yasadan yararlanmak için başvurusunun olduğunu” ifade eden bir gazetecinin, “Sizce uygulama açısından yasa amacından saptı mı?” sorusuna Bakan Çiçek, şu yanıtı verdi:

“Hayır. Çıkarılan yasalar genel ve eşit düzenlemelerdir. Herhangi bir davayı veya bir şahsı esas alarak Türkiye'de yasa çıkarılmaz. Siz genel, eşit düzenleme yaparsınız, ceza politikaları açısından belli konuları amaçlarsınız bununla ilgili yaparsınız düzenlemeleri. Bundan istifade eden de olur etmeyen de olur. Meseleye o açıdan bakmak lazım gelir. Bizim hukukumuzda 18 yaşından küçük olan herkes çocuk sayılmaktadır. Dolayısıyla bunun adının şu veya bu olması, davasının şu dava olması, yasanın uygulaması açısından çok fazla önem arz etmez. Doğru olan ne ise o yapılır. Kaldı ki bu yasanın çıkması noktasında da sivil toplum örgütleri başta olmak üzere çok önemli çabalar sürdürülmüştür, Hükümet nezdinde Adalet Bakanlığı nezdinde... Bu yasa hatta neden biraz da geç çıkarıldı diye zaman zaman serzenişler de olmuştur. O nedenle şahsa bağlı yorum yapmak bence doğru olmaz. “