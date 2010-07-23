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ÇİÇEK'TEN ASKERİ MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ  İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2010 19:54

-ÇİÇEK'TEN ASKERİ MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ  İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek'in avukatları, Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nin, ''İrticayla Mücadele Eylem Planı'' başlıklı yazıyla ilgili açılan davanın reddine dair verdiği karara itiraz etti. Çiçek'in stajyer avukat olan kızı İrem Çiçek, salı günü yapılan duruşmanın ardından Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ne süre tutum dilekçesi vererek, karara itiraz ettiklerini söyledi. Çiçek, yaklaşık 10 gün sonra askeri mahkemenin gerekçeli kararını hazırlayacağını, bu kararı aldıktan sonra itirazlarını ayrıntılı olarak dile getireceklerini ve bunu mahkemeye vereceklerini kaydetti.

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