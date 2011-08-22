Çiçek'ten 24 profesöre yeni Anayasa daveti

T24- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmaları kapsamında çeşitli üniversitelerde görev yapan 24 anayasa profesörü ile 19 Eylül Pazartesi günü saat 10.30'da bir araya gelecek.





Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in çeşitli üniversitelerinde görev yapan profesörlere gönderdiği davet mektubu postaya verildi. Davet mektubunda şu ifadeler yer aldı:





"Yeni anayasa konusu, seçim öncesi ve sonrasında bütün siyasi partilerin gündeminde önemli bir yer teşkil etmiştir. Yasama yılının başlangıcıyla birlikte bu konu, TBMM ve kamuoyunun gündemine de gelecektir. Bu süreçte anayasa hukuku alanında çalışma yapan akademisyenlerin katkıları önem arz etmektedir.



Bu konuya ilişkin görüş ve önerilerin paylaşılması amacıyla Başkanlığımızca 19 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 10.30'da TBMM'de Anayasa Hukuku alanındaki akademisyenlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecektir.



Söz konusu toplantıya katılmanızı diler, yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunarım."





Alınan bilgiye göre, TBMM'de ilk defa bir anayasa değişikliği konusunda üniversitelerde fiilen görev yapan Anayasa profesörleri davet edildi.



Görüşmelerde Anayasa değişikliğinin "içeriğinin" ele alınmayacağı, daha çok "usul"e ilişkin görüşme yapılacağı öğrenildi.





TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in 19 Eylül'de toplantıya çağırdığı 24 akademisyenin isimleri şöyle:





-Prof. Dr. Merih Öden: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr Levent Köker: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Atilla Özer: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Ergun Özbudun: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Erdal Onar: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Mehmet Turhan: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Fazıl Hüsün Erdem: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu : Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Hasan Tunç: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

-Prof. Dr. Serap Yazıcı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Sibel İnceoğlu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Mustafa Erdoğan: İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Zafer Gören: İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Zühtü Arslan: Polis Akademisi

-Prof. Dr. Yavuz Atar: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Kemal Gözler: Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Fazıl Sağlam: Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu: İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Sevtap Yokuş: Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-Prof. Dr. Oktay Uygun: Maltepe Üniversitesi Genel Kamu Hukuku

-Prof. Dr. Mustafa Koçak: Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi.