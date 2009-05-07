Çiçeklerin de borsası var

Türkiye’nin en büyük çiçek borsası açıldı. Ayazağa’da açılan ve 4 milyon liraya mal olan çiçek mezadında aynı anda 400 alıcı, çiçek satın alabilecek.



Türkiye'nin en büyük çiçek borsası olan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin merkez mezat binası, törenle açıldı.



Ayazağa'daki 2 bin 800 metre karelik alanda kurulan Türkiye'nin en büyük çiçek borsasında, kafeterya, yönetim ofisleri, çiçek satış terası, mezat ve soğuk hava depoları yer alıyor.



4 milyon liraya mal olan çiçek mezadında aynı anda 400 alıcı çiçek satın alabilecek.



Törende konuşan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Muammer Yazıcı, kesme çiçek sektörünün yüzde 95 katma değere sahip olduğunu, sadece ihracat ayağında sektörün 25 bin kişiyi istihdam ettiğini belitti.



Yazıcı, "Sektör dolaylı olarak 300 bin kişiye istihdam sağlıyor" dedi.



Sektörde girdi maliyetlerinin önemli bir problem olduğuna işaret eden Yazıcı, buna rağmen sektörün ihracat rakamlarını koruma başarısı gösterdiğini vurguladı.



Yazıcı, bugün açılışını gerçekleştirdikleri merkezin Türkiye'nin en büyük çiçek mezadı olduğunu ifade etti.



Flora Çiçekçilik Kooperatifi'nin 2008 yılındaki üretici desteklemesinin karşılığının 1 milyon 400 bin lira olduğunu belirten Yazıcı, kurumun 64 yıllık süreçte bütün projelerini kendi kaynaklarıyla hayata geçirdiğini anlattı.



Yazıcı, "Kooperatif 2008 yılında 51 milyon 44 bin liralık cirosu ile 9 milyon 287 bin lira vergi ödedi. Kooperatif 2001'den bu yana geçen süreçte üretimde yüzde 574, müşteri sayısında yüzde 510, ciroda yüzde 667 artış gerçekleştirdi" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. İlk mezat zilinin çalınmasıyla birlikte ilk ürünlerin satışı, protokol eşliğinde gerçekleştirildi.



Borsa'da ilk ürün Antoryum çiçeği, kooperatife destek amaçlı 3 bin liradan alıcı buldu. Daha sonra dijital satışa geçildi.

