T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çiçekler çöpe gidiyor

İTO Başkanı Yalçıntaş, "Üreticiden tüketiciye kadar çiçeklerin yüzde 60’ı satış olmadığından çöpe gidiyor" dedi

22 Mart 2009 02:00

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, çiçekçilikte KDV düşürülmesinin, sektöre önemli bir destek olacağını belirtti.

Yalçıntaş, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ağaç Bayramının İstanbul;un yeşil alanları ile birlikte süs bitkileri ve çiçekçilik sektörünün önemini bir kere daha hatırlattığını vurguladı. Düşen iç satışların İstanbul’da çiçekçi esnafına sıkıntı yaşattığına dikkati çeken Yalçıntaş, "Üreticiden tüketiciye kadar çiçeklerin yüzde 60’ı satış olmadığından çöpe gidiyor. Türkiye genelinde 500 binden fazla kişinin geçimini sağladığı bu sektörün sorunlarının çözümüne yönelik adımlar hızlandırılmalı. Öncelikle çiçekçilik sektöründe de KDV’nin düşürülmesi hayati önem taşıyor" dedi.

Özel günler yetmez

Çiçek tüketiminin özel günlere bağlı kalmaması gerektiğini ifade eden Yalçıntaş, şöyle konuştu: "Çiçek tüketiminin sadece özel günlere bağlı kalmaması ve çiçek kültürünün pekiştirilmesi için tüm kesimlere görev düşüyor. Çiçek göndermeyin söylemi, çiçekçiliğe zarar verecek boyutlara ulaştı. Bunun önüne geçilmeli. Çiçeğin sevgi demek olduğunu ve bu sektörün devlete milyonlarca lira vergi verdiğini, çok önemli bir istihdam sağladığını hiçbir zaman unutmayalım."

Yalçıntaş, Türkiye’nin elverişli iklim koşulları, ihracat pazarlarına yakınlığı ve ucuz işgücü ile süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli avantajları bulunduğuna da dikkat çekti.Yalçıntaş, "Bu avantajlara rağmen Türkiye, 18 milyon Euro’luk kesme çiçek ihracatı ile dünya sıralamasında 18’inci sırada bulunuyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24