Çiçekler çöpe gidiyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, çiçekçilikte KDV düşürülmesinin, sektöre önemli bir destek olacağını belirtti.



Yalçıntaş, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ağaç Bayramının İstanbul;un yeşil alanları ile birlikte süs bitkileri ve çiçekçilik sektörünün önemini bir kere daha hatırlattığını vurguladı. Düşen iç satışların İstanbul’da çiçekçi esnafına sıkıntı yaşattığına dikkati çeken Yalçıntaş, "Üreticiden tüketiciye kadar çiçeklerin yüzde 60’ı satış olmadığından çöpe gidiyor. Türkiye genelinde 500 binden fazla kişinin geçimini sağladığı bu sektörün sorunlarının çözümüne yönelik adımlar hızlandırılmalı. Öncelikle çiçekçilik sektöründe de KDV’nin düşürülmesi hayati önem taşıyor" dedi.



Özel günler yetmez



Çiçek tüketiminin özel günlere bağlı kalmaması gerektiğini ifade eden Yalçıntaş, şöyle konuştu: "Çiçek tüketiminin sadece özel günlere bağlı kalmaması ve çiçek kültürünün pekiştirilmesi için tüm kesimlere görev düşüyor. Çiçek göndermeyin söylemi, çiçekçiliğe zarar verecek boyutlara ulaştı. Bunun önüne geçilmeli. Çiçeğin sevgi demek olduğunu ve bu sektörün devlete milyonlarca lira vergi verdiğini, çok önemli bir istihdam sağladığını hiçbir zaman unutmayalım."



Yalçıntaş, Türkiye’nin elverişli iklim koşulları, ihracat pazarlarına yakınlığı ve ucuz işgücü ile süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli avantajları bulunduğuna da dikkat çekti.Yalçıntaş, "Bu avantajlara rağmen Türkiye, 18 milyon Euro’luk kesme çiçek ihracatı ile dünya sıralamasında 18’inci sırada bulunuyor" dedi.



