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ÇİÇEK'İN TUTUKLULUĞUNUN DEVAM KARARINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 17:33

-ÇİÇEK'İN TUTUKLULUĞUNUN DEVAM KARARINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - ''İrtica ile mücadele eylem planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek hakkında verilen tutukluluk halinin devamı yönündeki karara itiraz edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe sunan Çiçek'in avukatı Hüseyin Ersöz, ''İrtica ile mücadele eylem planı'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin, 31 Ağustos 2010 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesindeki duruşma salonunda Çiçek hakkında verdiği tutukluluk halinin devamı kararına itirazda bulundu.  Çiçek'in hakkındaki suçlamalar nedeniyle nöbetçi mahkemelerce tutuklanıp aynı mahkemelerin heyetlerince itiraz üzerine yeniden serbest bırakıldığı sürecin hatırlatıldığı dilekçede, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 29 Nisan 2010 tarihli tensip tutanağında Çiçek hakkında yakalama emri verildiği ve yakalama kararının hukuka aykırı olduğu savunularak, bu mahkemenin daha önce Çiçek'in tahliye edilmesi yönünde karar veren İstanbul 9 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinin söz konusu kararlarını yok farz ederek tutuklama kararı verdiği ve bu kararın hukuka aykırı olduğu iddia edildi.  Söz konusu kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına aykırı olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ihlali anlamına geldiği kaydedilen dilekçede, AİHM'in tutukluluk halinin devamı hususunda somut olguların varlığını aradığı dile getirildi. Dilekçede, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 34, 100 ve 230. maddeleri ile AİHS'nin 5. maddesine aykırı olarak verildiği iddia edilen tutukluluğun devamı kararının kaldırılarak Çiçek'in serbest bırakılması istendi.

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