-ÇİÇEK'İN ŞİKAYETİNE KOVUŞTURMA YOK İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunan Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek'in, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e ihbar mektubu gönderen kişiler hakkında yaptığı şikayete ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşen Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma sonucu verilen kararda, Dursun Çiçek'in ifadesine atıfta bulunuldu. Kararda, Çiçek'in ifadesinde ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' dava dosyasında aleyhinde delil olarak kullanılan ve kimliği meçhul bir kişi tarafından emniyete e-posta ile sonrasında ihbar mektupları gönderildiğini belirterek, ihbar mektuplarında yazılı olan şahsı suçlayıcı iddiaların asılsız olduğunu, bu ihbarları yapan meçhul şahıstan kendisine iftira ettiğinden dolayı şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi. Çiçek'in, kendisine iftira atan şahsın söz konusu davanın tutuklu sanığı Serdar Öztürk'ün dilekçesinde isimleri geçen Bülent Türker, Recep Güven, Ali Fuat Yılmazer, Ahmet Çevik ve Abdullah Kaya'dan biri olacağını düşündüğünü ve bu şahıslardan şikayetçi olduğunu belirttiği ifade edilen kararda, elektronik postayı atan ihbarcı ile ilgili soruşturmanın Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi. Kararda, Çiçek'in yargılandığı davanın iddianamesinde ihbar mektuplarına ayrıntılı olarak değinildiği, müşteki Çiçek'in mahkemedeki savunmasında bunları anlattığı ifade edilerek, ''İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasının devam ettiği, yargılamaya konu olan iddiaların doğru olup olmadığı, 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' adlı belgenin sahte olup olmadığı ve meçhul ihbarcının Çiçek'e iftira atıp atmadığı yönünde soruşturma yapılmasının müştekinin de sanık olduğu dava dosyası açısından yargılamayı etkileme şeklinde olacağı ve bu mektuplardaki iddiaların gerçek olup olmadığının ancak yargılama sonucunda belli olacağı'' ifadelerine yer verilerek, şüpheliler ve olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği vurgulandı. Kurmay Albay Çiçek, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e gönderilen ve ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı''na ilişkin soruşturmanın başlatılmasına sebep olan ihbar mektuplarını gönderen kişiler hakkında ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etme'', ''gizliliğin ihlali'', ''iftira'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama'' suçlarından işlem yapılması istemiyle suç duyurusunda bulunmuştu.