-ÇİÇEK'İN KİMLİK NUMARALARI FARKLI İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Türk Hava Yollarından (THY) ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen yazıda, 2 Mart 2009'da Erzurum-Ankara bileti alan Dursun Çiçek'in kimlik numarasının davanın sanığı olan Dursun Çiçek'in numarasından farklı olduğu bildirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Deniz Yıldırım, dava dosyasında bulunan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre, Aydınlık Dergisi'ne ait diz üstü bilgisayarda hem de İşçi Partisi ile dergiye ulaşan flaş diskte yapılan incelemede, suçlamaya esas olduğu değerlendirilen herhangi bir kayda rastlanmadığının tespit edildiğini söyledi. Yıldırım, iddianamede kendisiyle ilgili asıl suçlamanın ses kayıtları üzerinden yapıldığını ifade ederek, tutuklama ve bunun devamı kararlarının bu delilsiz suçlamalar üzerinden verildiğini savundu. Bilirkişi raporuna göre hakkındaki iddiaların geçerliliğini yitirdiğini belirten Yıldırım, bir yıldır süren tutukluluk halinin bitirilmesini, hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti. Tutuklu sanık Serdar Öztürk de mahkemenin kendisine ait olduğu için dökümlerini istediği telefon numarasının başka bir Serdar Öztürk'e ait olduğunu söyledi. Öztürk, kendisine ait olduğu iddia edilen İstanbul Anadolu yakasına kayıtlı telefonun abone kimlik bilgilerinin mahkemenin yazısı üzerine gönderildiğini belirterek, buna göre, kendisine ait olduğu iddia edilen telefonun Üsküdar Bağlarbaşı'nda ikamet eden ve tabelacılık yapan Serdar Öztürk'e ait olduğunu ifade etti. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de ara kararlar doğrultusunda dosyaya konulan evrakı okudu. Buna göre, THY'den gelen yazıda, 2 Mart 2009'da Dursun Çiçek adlı kişinin internetten Erzurum-Ankara uçak bileti aldığı ve seyahat ettiği belirtildi. Yazıda, bu kişinin TC kimlik numarasının davanın sanığı olan Dursun Çiçek'in kimlik numarasından farklı olduğu ifade edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesinden gelen yazıda da Erzurum'daki havalimanının kamera kayıtlarının 30 gün sonra otomatik olarak silindiği ve yeni kayıt yapıldığı bildirildi. Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.