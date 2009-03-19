T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiçek'i protestoya tedbir gözaltısı

Giresun Emniyet Müdürlüğü, Çiçek'e protesto girişiminde bulunacakları gerekçesiyle 3'ü öğrenci 4 kişiyi gözaltına aldı.

19 Mart 2009 02:00

Giresun Emniyet Müdürlüğü, kente dün gelen Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'e protesto girişiminde bulunacakları gerekçesiyle 3'ü öğrenci 4 kişiyi gözaltına aldı.

O çiftçiye tedbiren gözaltı

Debboy Mevkii'nde bulunan Giresun Hallkevi Şubesi'ne saat 14.00 sıralarında gelen Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Bakan Çiçek'e karşı protesto gösterisi yapılacağı ihbarı alındığını söyleyerek saz kursu veren Müslüm Karabulut'u gözaltına aldı. Polis daha sonra da aynı gerekçeyle İ.N.H., S.A. ve V.Y. adlı ilköğretim okuluna giden 3 öğrenciyi değişik yerlerde gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına tutulan Müslüm Karabulut ve Çocuk Şube'de tutulan 3 öğrenci, Bakan Çicek'in Giresun'dan ayrılması ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak öğrenciler bu sabah tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24