Çiçek'i protestoya tedbir gözaltısı

Debboy Mevkii'nde bulunan Giresun Hallkevi Şubesi'ne saat 14.00 sıralarında gelen Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Bakan Çiçek'e karşı protesto gösterisi yapılacağı ihbarı alındığını söyleyerek saz kursu veren Müslüm Karabulut'u gözaltına aldı. Polis daha sonra da aynı gerekçeyle İ.N.H., S.A. ve V.Y. adlı ilköğretim okuluna giden 3 öğrenciyi değişik yerlerde gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına tutulan Müslüm Karabulut ve Çocuk Şube'de tutulan 3 öğrenci, Bakan Çicek'in Giresun'dan ayrılması ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak öğrenciler bu sabah tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.