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Çiçek'e Ergenekon desteği

Kemal Kerinçsiz Ergenekon duruşmasında, DTP için "Ermenistan sınırına dayandılar" diyen Çiçek'e destek verdi.

04 Nisan 2009 03:00

Ergenekon davasının 69. duruşmasında üç gün (2-4 Nisan 2009 ) savunmasını veren avukat Kemal Kerinçsiz'den, seçim sonuçlarını değerlendirirken DTP'nin aldığı oylarla ilgili “Ermenistan sınırına dayandılar” diyen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e destek geldi.

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'Kendisini tebrik ediyorum'

2005’te Boğaziçi Üniversitesi’nce düzenlenmek istenen ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Ermeniler’ başlıklı konferansla ilgili o dönem Adalet Bakanı olan Çiçek’in “Bu Türk milletini sırtından hançerlemektir” sözünü anımsatan Kerinçsiz, Radikal'in haberine göre “Son dönemde söylediği söz de önemlidir. Son derece sağduyulu bir Bakan. Bu söylediklerinden dolayı kendisini tebrik ediyorum” dedi.

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