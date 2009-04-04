Çiçek'e Ergenekon desteği

'Kendisini tebrik ediyorum'

2005’te Boğaziçi Üniversitesi’nce düzenlenmek istenen ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Ermeniler’ başlıklı konferansla ilgili o dönem Adalet Bakanı olan Çiçek’in “Bu Türk milletini sırtından hançerlemektir” sözünü anımsatan Kerinçsiz, Radikal'in haberine göre “Son dönemde söylediği söz de önemlidir. Son derece sağduyulu bir Bakan. Bu söylediklerinden dolayı kendisini tebrik ediyorum” dedi.