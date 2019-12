-ÇİÇEK YIL SONUNA KADAR SÜRE VERDİ LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye'nin Kıbrıs'ta yıl sonuna kadar çözüm istediğini vurgulayarak, ''Bu yılın sonuna kadar Rum tarafı ve onu destekleyenler, bu meseleyi bir çözüme kavuşturamazlarsa herkes kendi yolunda gitmeye devam edecektir. Çünkü bu, ilanihaye sürdürülecek bir konu değildir. Rum tarafı da artık denizin bittiğini idrak etmeli, üzerine düşeni yapmaya karar vermeli, adil ve kalıcı çözüm için gerekli adımları atmalıdır'' dedi. Çiçek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 36. yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 36. yıl dönümünde KKTC'de bulunmaktan, bu gururu paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çiçek, ''Anavatan Türkiye ve hükümeti adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün hepimiz için mutlu bir gün. Kutlu olsun'' diye konuştu. Çiçek, Kıbrıs meselesini Türkiye'nin önüne Avrupa Birliği üyeliğinin ön şartı olarak koyanlara Lefkoşa'dan seslendi ve tercihlerinin her zaman Kıbrıs olacağını vurguladı. Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmayan AB'nin sınıfta kaldığını belirten Çiçek, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin dünyada eşi, emsali olmayan, karşılıksız bir ilişki olduğunu, gönülden, tarihten ve maziden geldiğini söyledi. Cemil Çiçek, güçlü, sağlıklı, sürdürülebilir bir ekonomik yapı için meselelerin üzerine cesaretle gidilmesi gerektiğini de belirterek, ''Bu gelecek nesillere borcumuzdur, hep birlikte başarmak zorundayız. Türkiye her zaman olduğu gibi bu uzun soluklu mücadelede Kıbrıs Türkünün yanındadır. Hükümetimiz için ve bütün Türk hükümetleri için Kıbrıs Türk halkının refahı ve ekonomik başarısı öncelik arz etmektedir'' diye konuştu. Çiçek, ''Bizim KKTC'yle ilişkilerimiz, bir menfaat ilişkisi, bir ekonomik ilişki değildir. Dünyada eşi, emsali olmayan, karşılıksız bir ilişkidir. Gönülden, tarihten, mazimizden gelen bir ilişkidir'' dedi. Bakan Çiçek, KKTC'nin yeni hükümetiyle de tam bir dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti. -''DÖNÜM NOKTASI''- Barış Harekatı'nın Kıbrıs için olduğu kadar, Türk milleti için de tarihi dönüm noktası olduğunu ifade eden Çiçek, Kıbrıs Türk halkının hür yaşama, adanın sahibi olarak varlığını sürdürme mücadelesinin en şerefli günü olduğunu kaydetti. Çiçek, 36 yıl önce bugün uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türkünü yok etmeye, tarih sahnesinden silmeye yönelik teşebbüsü akim bıraktığını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının Barış Harekatı'ndan güç alarak, hukuk ve eşitlik mücadelesini güven içinde sürdürme kararlılığıyla bugünlere taşıdığını belirten Çiçek, Kıbrıs Türkünün ve Türk milletinin çabasının boşa gitmediğini, hak ve hukukunu her zeminde arayıp koruyacağını dünyaya gösterdiğini söyledi. Çiçek, ''Kıbrıs Türkünün güvenliği, eşitliği, hukuku ve refahı Anavatan Türkiye'nin ve bütün cumhuriyet hükümetlerinin en öncelikli görevidir ve boynumuzun da borcudur. Bunu herkes böyle bilmelidir'' diye konuştu. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda her zaman istikrardan, barıştan, işbirliğinden yana olduğunu, bölgesinde güvenlik ve refahı hedeflediğini, hukuk, adalet ve eşitlik temelinde buna ulaşılacağına inandığını kaydeden Cemil Çiçek, Kıbrıs Türk halkının da işin başından beri kendisine verilen sözlerin tutulmamasına rağmen yapıcılığından ödün vermediğini, adil, kalıcı çözüm için üzerine düşeni aynı kararlılıkla yerine getirdiğini, bugün de Türkiye'nin desteğiyle bu çabalarını sürdüğünü anlattı. -''RUM TARAFINDA ÇÖZÜM İRADESİ YOK''- Çiçek, Kıbrıs sorununun çözümünün ulaşılamayacak bir hedef olmadığını belirterek, yarım asırdır BM gündeminde bulunan meselenin çözümünün parametrelerinin ortaya çıktığını ve yerleştiğini kaydetti. Adada kalıcı barış olacaksa ''adada iki eşit halk, iki ayrı devlet, iki ayrı demokrasi bulunduğu'' parametrelerine dayanacağını vurgulayan Cemil Çiçek, ''Çözüm için gereken siyasi irade bizde var, KKTC'de var, ama Rum tarafında bu irade maalesef yoktur'' dedi. -''BİZ ÇÖZÜM İSTİYORUZ''- Kıbrıs'ta çözüm istediklerini ve bunun için çalıştıklarını vurgulayan Çiçek, adil ve kalıcı çözüm sözlerinin arkasında durduklarını, şimdi verdikleri sözün arkasında durması gerekenlerin başkaları olduğunu söyledi. Kıbrıs meselesini, Türkiye'nin en temel politikaları önünde engel olarak görenler, engel çıkarmaya çalışanlar, hatta vazgeçilmez şart koymaya çalışanlara daha önce de söylediklerini bir kez daha söylemek istediğini belirten Çiçek, şunları ifade etti: ''Hiçbir zaman Anavatan Türkiye verdiği sözlerden cayan bir ülke olmamıştır. Biz her defasında burada adil ve kalıcı bir çözümü istedik, istemeye devam ediyoruz. Bütün bunlara rağmen Kıbrıs meselesini AB'nin ön şartı olarak önümüze koyanlara, koymak isteyenlere ve bu şartta ısrar edenlere demek istiyoruz ki, eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne 'ya Kıbrıs ya AB, bu ikisinden birini seçeceksiniz' diyorlarsa böyle bir açmazın, üçgenin içine sokmak istiyorlarsa Türkiye'nin her zaman tercihi, her defasında tercihi, her hükümetin tercihi Kıbrıs'tır, Kıbrıs olacaktır. Elbette Türkiye olarak kalıcı barışı istiyoruz, en evvel, en kısa sürede istiyoruz, mümkünse bu yılın sonuna kadar bu işin bitmesini istiyoruz. Bu ilanihaye devam edecek bir süreç değildir. Bu yılın sonuna kadar Rum tarafı ve onu destekleyenler, bu meseleyi bir çözüme kavuşturamazlarsa herkes kendi yolunda gitmeye devam edecektir. Çünkü bu ilanihaye sürdürülecek bir konu değildir. Rum tarafı da artık denizin bittiğini idrak etmeli, üzerine düşeni yapmaya karar vermeli, adil ve kalıcı çözüm için gerekli adımları atmalıdır.'' -KILIÇADROĞLU DA KATILDI- Törene, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ile, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, TBMM İdare Amiri Ömer Faruk Öz, TSK'yı temsilen Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel ve yabancı konuklar da katıldı. Resmi geçitle son bulan törende, Türk Yıldızları da tören alanı üzerinden uçtu.