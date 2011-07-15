Çiçek: Vahşi bir olay herkes safını iyi belirlesin

T24- Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsal kesiminde 13 askerin şehit edilmesi, BDP’nin Meclis boykotuna kilitlenen siyaset gündemini de değiştirdi. Saldırı sonrası bir açıklama yapan BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, “Olaydan büyük üzüntü duyduk” dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de “Vahşi bir olay herkes safını iyi belirlesin” diye konuştu.





Silvan'daki saldırı ile ilgili soruları yanıtlayan BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş görüşlerini şöyle dile getirdi:



''Çatışmada 13 askerin hayatını kaybetmiş, yaralılar olduğu söyleniyor. Her şeyden önce çok üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Yaşamını yitiren gençlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye'de bugüne kadar bu mesele yüzünden, Kürt sorunu yüzünden yaşanan çatışmalarda yitirdiğimiz her genç Türkiye'nin değeridir. Ortak paydasıdır, ortak acısıdır. Siyasetin çözüm bulmaması, siyasetin cesaretsizliğinin bedelini bugün gençler ödüyorlar. Çok acı bir durumdur. Bütün bu olup bitenler de, Türkiye'de siyaset kanallarının çözüm üretmek yerine, siyaset kanallarını tıkayarak, siyaset kanallarını çözümsüzlüğe iterek, çözümsüzlük politikalarını üreten başta siyasetçiler sorumludur. Umut ediyorum bu son acı olur.''





Çiçek: Herkes safını iyi belirlesin





TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin olarak, ''Bir taraftan demokrasi, bir taraftan barış ve özgürlük ama öbür tarafta da kan, kin ve vahşet... Artık herkesin safını iyi belirlemesi lazım. Ya demokrasiden yana olacağız ya da bu türlü kan ve kin kusanlarla beraber olacağız'' dedi.



Çiçek, TBMM'de gazetecilerin soruları üzerine, Diyarbakır'da 13 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısını değerlendirdi.



''Böyle vahşi bir olayı, bugün bu vesileyle öğrenmiş olduk'' diyen Çiçek, Türkiye'nin bir terör belası bulunduğunu söyledi. Cemil Çiçek, ''Bir taraftan demokrasi, bir taraftan barış ve özgürlük ama öbür tarafta da kan, kin ve vahşet... Artık herkesin safını iyi belirlemesi lazım. Ya demokrasiden yana olacağız ya da bu türlü kan ve kin kusanlarla beraber olacağız'' diye konuştu.



Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan Çiçek, şöyle devam etti:

''Milletimizin, hepimizin başı sağolsun. Temenni ederim ki bu son üzücü olay olsun ama maalesef Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, bölgesinde söz sahibi oldukça bundan rahatsız olanlar var. Bu rahatsız olanların kullandığı en uygun enstrüman da terör örgütüdür. Hep ifade ettim ki bu terör örgütü, hiçbir zaman Kürt vatandaşlarımızı o bölgenin insanlarını temsil etmiyor. Bunlar uluslararası güçlerin menfaatine hizmet eden, onun için kan döken, kin kusan, bir vahşet örgütü. Bunu artık hepimizin, herkesin çok daha iyi anlaması lazım. Herkesin de safını bu manada çok daha iyi netleştirmesi gerekiyor. Zannediyorum bu konu ile ilgili çok yönlü değerlendirme yapılıyor, yapılacak.''



Çiçek, bir gazetecinin, ''Bugün BDP'liler ile görüşme vardı. Bir uzlaşma sağlanamadı ama yemin edilebilir gibi mesajlar da veriliyordu'' sözleri üzerine, ''Herkesin olup bitenlerden ders çıkarması ve nasıl kullanıldığını herkesin çok iyi anlaması lazım. Bu gelişmelerden hiç kimse fayda umamaz. Bu gelişmelerden bu topraklarda yaşayan 74 milyon insanın menfaati olamaz'' şeklinde konuştu.



Bu tip eylemlerin başkasının menfaatine hizmet ettiğini vurgulayan Çiçek, ''İnşallah aklına başına almayanlar varsa o manada bu son üzücü olay herkesin aklına başına getirir ve safını tercih eder. Ya demokrasiden yana haktan hukuktan yana olacak ya da kan ve kin kusan tarafta olacak'' dedi.





Kılıçdaroğlu: Hükümet kimlerle neyin pazarlığını yapıyor?





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Diyarbakır'da şehit olan askerler için başsağlığı dilerken "Hükümet zaman geçirmeden terörle mücadele konusunda ne yaptığını, ne yapmak istediğini açıklıkla ortaya koymalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir" dedi.



Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da 13 askerin şehit, 2'si ağır olmak üzere 6 askerin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek şöyle dedi:



"Özellikle belirtmek istiyorum ki, terör bir insanlık suçudur. Terörle bir yere varılamayacağı, herhangi bir sonuç alınamayacağı çağdaş dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Bu süreçte önemli olan AKP Hükümeti'nin terörle mücadele konusunda ne yaptığı, hangi adımları attığıdır. Israrla belirttiğimiz gibi, başta Anamuhalefet olmak üzere milli iradenin tecelligahı TBMM ve kamuoyu AKP'nin kimlerle neleri konuştuğunu, neyin pazarlığının yapıldığını bilmemektedir."



Hükümet'i zaman geçirmeden terörle mücadele konusunda ne yaptığını, ne yapmak istediğini açıklıkla ortaya koymaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye çağıran Kılıçdaroğlu, "Terörü ve bugün hepimizi derinden üzen terörist saldırıyı şiddetle kınarken, şehitlerimize rahmet, ailelerine ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim" dedi.





Bahçeli: Bu olayın en büyük sorumlusu Başbakan Erdoğan ve hükümetidir



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır’daki terör saldırısıyla ilgili olarak, "Çok tehlikeli sonuçları olacak bu vahim noktaya gelinmesinin en büyük sorumlusu terörle mücadeleyi zaafa uğratan, PKK açılımı ile bölücü emelleri siyaset sahnesine taşıyan ve İmralı canisi ile Türkiye;nin bölünmesiyle sonuçlanacak gizli siyasi çözüm pazarlıkları yürüten Başbakan Erdoğan ve hükümetidir" dedi.





