Çiçek: Umarım pazartesi günü yeni başlangıç

T24 - CHP'lilerin Parti Meclisi öncesinde yemin krizinin hafta başında çözüleceği yolundaki yorumlarının ardından TBMM Başkanı Cemil Çiçek de, "Umarım pazartesi günü yeni bir başlangıç yaparız. Her işi tadında bırakmak lazım, maksat hasıl oldu" dedi.







CHP temsilcileri, TBMM Başkanı Çiçek'in ortak bir deklarasyon için grup başkanvekilleri ile teması üzerine yemin krizinin hafta başında çözüleceği yorumlarını dile getirdiler.





TBMM Başkanı Çiçek de, Yozgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, özetle şunları söyledi:





"Umarım pazartesi günü yeni bir başlangıç yaparız. Her işi tadında bırakmak lazım, maksat hasıl oldu. Bir araya gelip vatandaşın sorunlarını çözmemiz lazım. Milletimizi üzmeye hakkımız yok. Ayrıntılara girmeyelim, pazartesine bakalım. Hiç ayrım yapmaksızın milletin seçtiği kim varsa, hangi parti varsa, hangi milletvekili varsa, bir kısmı biliyorsunuz bağımsız, hepsinin Meclis'e gelmesini arzu ederim. Bu ülkenin sorunları sokakta değil Meclis'te çözülür. Buna herkesin inanması lazım. En önce de milletvekillerinin inanması lazım."





Çiçek, ortak deklarasyon konusunda yöneltilen soruları "ayrıntıya girmek istemediğini" belirterek herkesin pazartesi gününü beklemesini istedi.