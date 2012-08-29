Çiçek: Terörle mutabakat metni polemiğe çekilirse çözüme katkısı olmaz

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “ Toplantıda açıkça söyledim. Amacım bu metnin bir tartışma zemini olması. Eleştirenler elbette olabilir. Ben terörle mücadele konusunda her vatandaş gibi üzerime düşen sorumluluğu yerine getirdim. Bireysel bir öneride bulundum. Metin polemik zeminine çekilirse çözüme bir katkısı olmaz” dedi.

Ankara’da medya temsilcileriyle “sizlerle dertleşmek istedim” diyerek biraraya gelen TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in toplantıda tartışmaya açtığı 11 maddelik “Terörle Mücadele Mutabakat Metni” tartışma yarattı. Çiçek’in “altı doldurulmasa da somut çözüm önerileri üzerinden diyalog sürecini teşvik edecek bir girişim” olarak değerlendirilen çıkışı, CHP tarafından “hükümet patenli” olarak değerlendirildi. MHP ve BDP ise “metin ayrışma yaratır” dedi. Ancak Çiçek’in hamlesine en şaşırtıcı tepki hükümet cephesinden ve AKP çevrelerinden geldi. AKP’liler gelişmeyi genel olarak “bireysel görüş” şeklinde geçiştirirken, Çiçek’in açıklamalarının ardından, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına çıkan Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç net konuştu.

'Polemik katkı sağlamaz'

Arınç, “Bu bildirinin muhatabı kimlerdir? Sayın Başkan’ın bu çağrısı kime karşı yapılmıştır. Ben doğrusu burada muhatap bulamadım. Şahsen okuduğumda veya bu konu üzerine çalıştığımda, Sayın Başkan belki maksadını açıklayacaktır” sözleriyle Çiçek’in girişiminin hükümetin ve Başbakan Erdoğan’ın inisiyatifinde olmadığını açıkça ortaya koydu.

'Hükümetin görüşü değil ama...'

Taraf'a konuşan Çiçek, şöyle devam etti: “Vatandaş şehit cenazelerinde feryat ediyor. ‘Biraraya gelin’ diyor. Benim istediğim de bu sorunu çözmek için soğukkanlılıkla, sağduyuyla yan yana gelmek, tartışmak. Dünyadaki uygulamalardan yola çıkarak bir çalışma yaptım. Elbette herkes bu maddelere katılmak zorunda değil. Basına da sadece 11 madde olarak yansıdı ama toplantı öncesi açıkça söyledim. Doğru bulanlar da, yanlış bulanlar da konuşsun. Bu bir tartışma zemini olsun, doğruyu bulalım, çözüme ulaşalım. Hükümetin resmî görüşü değil elbette. Ama bu söylediklerim iki seçim beyannamemizde de yer alan hususlardan oluşuyor. Yeni anayasa konusu, haklar, özgürlükler, güvenlik konuları...”

Çiçek, Bülent Arınç’ın muhtıra yorumunu ise şöyle değerlendirdi: “Altını çizerek söylüyorum, bu, siyasi polemik malzemesi yapılamayacak kadar önemli bir konu. Sayın Arınç elbette ki yakın bir arkadaşım, kardeşim. Yıllardır beraberiz. Sanırım Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası birden sorular gelince metni yeterince inceleyememesinden kaynaklı olarak bunu söyledi.

Ben bunun üzerinde durmuyorum. Ancak yine de şunu söyleyeyim, artık muhtıralar dönemi geride kalmıştır. Bu benzetmeyi doğru bulmam. Çünkü demokrasiyle muhtıra yan yana gelmez. Tartışalım ancak eleştiriler kimin ne söylediği üzerinden değil de işin esasına yönelik olursa inşallah çözüme ulaşırız.”

'Boşluk buldu, inisiyatif aldı'

Cemil Çiçek’in mutabakat metni dün Başkent kulislerinde de çok tartışıldı. Taraf ’a konuşan hükümete yakın bir kaynak “Sayın Çiçek terör saldırılarının artığı, herkesin net bir ses duymak, kararlı bir irade görmek için gözünü kulağını dört açtığı bir dönemde boşluğu gördü ve inisiyatif aldı. Bu adımın yeni anayasa sürecinin mimarlığında da kendisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyor olabilir.” Çiçek’in çıkışının Köşk çevrelerinde de yankı uyandırdığını ve takip edildiğini kaydeden aynı kaynak, “Sayın Çiçek’in hedeflerini tabii ki bilemeyiz ama olası Köşk adaylarının gündeme geldiği bir dönemde bu ihtimal de gözardı edilemez” diye konuştu.