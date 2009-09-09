Çiçek: 'Taziye gönderenler kanlı olayların tertipçileridir'

Cemil Çiçek, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, 7 askerin şehit düşmesiyle ilgili bir konuşma yaptı.



Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Çukurca ilçelerinin kırsallarındaki çatışmalarda 6 askerin şehit düşmesinin ve 3 askerin de yaralanmasının herkesin yüreğini bir kez daha kanattığını belirten Çiçek, herkesi terör sorununun çözümüne katkıda bulunmaya davet etti.



Bakan Çiçek, ''Kim bu konuda ne biliyorsa, ne katkı verecekse, bu konuda çözüm noktasında ne düşündüklerini söyleyecekse tam da bugünlerdeyiz. Elbette ki bu fikirlerin ortaya konulmasıyla bir ortak çözümü bulacağız. Yoksa bu Hükümet'in bu konuda düşündükleri var, çalışmaları var, gayretleri var, ama herkesin katkısına da ihtiyacımız var. Kimse bu noktada cimrilik etmemeli'' diye konuştu.



Terör'ün arkasında dış güçler var



Cemil Çiçek, Türkiye'nin uzun zamandan beri bir örgütle uğraşmadığını, örgütün arkasında uluslararası güçlerin bulunduğunu belirtti. Terörün uluslararası politikanın bir parçası haline geldiğini dile getiren Çiçek, ''Biz uluslararası alanda teröre karşı bir mücadele veriyoruz. Çoğu zaman taziye mesajları gönderenler, bu üzüntü verici olayların arkasında, aynı zamanda bu kanlı olayların teşvikçileridir, tertipçileridir'' dedi. Çiçek, terörün Türkiye'nin ilerlememesi, gelişmemesi, bölgesel bir güç, bir dünya gücü olmaması noktasında çaba sarfeden ülkelerin enstrümanı olduğunu kaydederek, ''Kimin ayağına basıyorsak biz geliştiğimizde, onlar bu örgütlerin arkasındadır. Ve şunun da bilinmesinde fayda var; hiçbir terör örgütü dış destek olmadan 24 saatten fazla yaşayamaz'' şeklinde konuştu. Türkiye'nin 25 yıldır terör konusunda sabırla mücadele ettiğini vurgulayan Çiçek, ''Son zamanlarda konuyu mümkün olduğu kadar Türkiye'nin gündeminde geri plana itebilmek noktasında çok büyük bir çaba gösteriyoruz. Bundan rahatsız olanlar var. Siyaseten bundan nemalananlar var. 'Bu sorun çözülmesin, biz bundan istifade edelim' diyenler var. Terör sektörü diye bir sektör var. Bu sektöre destek verenler elbette Hükümet'in bu çabalarından rahatsız..." şeklinde konuştu.



İftara, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, AKP'li bazı milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda sendika üyesi katıldı.



