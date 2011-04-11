-ÇİÇEK: SUÇ ŞÜPHESİ KALMADI İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili yargılanan Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 17. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Dursun Çiçek ve Mehmet Deniz Yıldırım katıldı. Tutuklu sanık avukat Serdar Öztürk ise geçen celse mahkeme üyelerini hedef alan sözleri nedeniyle duruşma düzenini bozucu hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle verilen men cezası üzerine duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanıklar Ufuk Akkaya, İlhami Ümit Handan ve Özel Yılmaz ile kırmızı bültenle aranmasına karar verilen Bedrettin Dalan ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, dosyanın aslının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan döndüğünü belirterek, genel kurulun oy çokluğuyla verdiği kararla, mahkemelerinin aldığı ''Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki İlhan Cihaner'in de sanıkları arasında yer aldığı 'Ergenekon terör örgütüne üye olma' suçu kapsamındaki dava ile 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' davasının birleştirilmesi yönündeki kararın'' kaldırıldığını belirtti. Şengün, Yargıtay 11. Ceza Dairesinin de Cihaner'in ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla yargılandığı davada, Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadığı gerekçesiyle, eksikliklerin tamamlanması için dava dosyasını tekrar Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini anımsattı. Duruşmada söz alan Dursun Çiçek, yargılandığı dava dosyası ile Erzurum'daki dosya arasında bağlantının kesin olduğunu ifade ederek, Erzurum dosyasının akıbeti belli olmadan, mahkemenin, yargılandığı bu davada bir karar vermemesi gerektiğini söyledi. Mahkemenin tanık dinleme ve delil değerlendirme aşamasına geçmesini isteyen Çiçek, yaklaşık 300 sayfa savunma yaptığını, suç şüphesi diye bir şeyin kalmadığını anlattı. Çiçek, mahkemenin Genelkurmay'dan istediği 40'tan fazla talebe de cevap verildiğini, aleyhinde herhangi bir belge ve bilgi olmadığını belirterek, Genelkurmay Başkanlığında kesinleşmiş bir karar olmadığı için ''Ergenekon'' ifadesinin yazılmasının yasak olduğunu kaydetti. Dava konusu belgedeki formatın, yazım şeklinin askeri kurallara uygun olmadığını belirten Çiçek, ''Sahte plan, Silahlı Kuvvetler adına mı, örgüt adına mı hazırlandı?'' dedi. Çiçek, bu planı bir albayın örgüt için hazırladığının iddia edildiğini, mahkemenin bir albayın örgüt için bu planı hazırladığı iddiası doğrultusunda değil de, emir komuta zinciri ilişkisinde askeriyede hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin kendisine sorular yöneltildiğini söyledi. Duruşma, Çiçek'in beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.