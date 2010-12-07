Çiçek: Protestolar usulüne uygun yapılsa sorun yaşanmaz

T24 - Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Başbakan’ı protesto etmek isteyen öğrencilere yapılan sert müdahaleyle ilgili olarak, “Protestolar devletin belirlediği yerde, usulüne uygun yapılsa hiçbir sorun yaşanmaz” dedi.



Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu Toplantısı’ndan sonra yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Cemil Çiçek, bir soru üzerine İstanbul’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen öğrencilere yapılan sert müdahaleyi değerlendirdi.



Çiçek, şunları söyledi:



''Hepimizin arzusu, temennisi keşke bu görüntüler olmasa, bu sıkıntılar olmasa, siz bu soruyu sormasanız, biz de cevap vermesek. Hep ifade ettiğimiz husus şudur; bir ülkede o ülkenin insanları ister teker teker, ister grup halinde bir kısım talepleri, beklentileri olabilir, hatta protestoları olabilir. Türkiye, bir hukuk devletidir ve neyin nasıl yapılacağı ile ilgili de yerleşik kuralları var.



Keşke beğenilmeyen hususlar gelişigüzel yerlerde, gelişigüzel mekanlarda başkalarını tedirgin edecek, başkalarının özgürlüklerini sıkıntıya sokacak, başkalarının huzurunu kaçıracak mekanlarda değil, devletin önceden belirlediği, yasaların önceden ortaya koyduğu mekanlarda usulüne uygun yapılmış olsa bu sıkıntıların hiçbirisi yaşanmaz.



Zaman zaman malesef fiili durumlar olunca sizin sorularınıza da muhatap oluyoruz. Meseleye bu şekilde bakmakta da fayda var''





