-ÇİÇEK: ''PEHLİVAN TEFRİKASI GİBİ SÜRECE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'' LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kıbrıs'ta geri dönüşe imkan sağlayacak bir anlaşmayı Türkiye'nin hiçbir zaman arzu etmediğini ve etmeyeceğini belirterek, ''İlanihaye pehlivan tefrikası gibi, Güney'in keyfine kalmış bir müzakere sürecine bizim tahammülümüz yoktur'' dedi. Çiçek, Türkiye'deki turizm grubu ETS Group'un Girne'ye bağlı Çatalköy bölgesinde yapılan Lara Park Otel projesinin temel atma törenine katıldı. 2 bin yatak kapasiteli, ilk aşaması 2013 ve tamamı 2015'de tamamlanacak otelin temelini, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst ile ETS Group Başkanı Murat Ersoy paneldeki düğmeye basarak attı. KKTC Başbakanı İrsen Küçük, törende yaptığı konuşmada, ülkedeki her yatırımın KKTC'nin devamlılığının ve kalıcılığının simgesi olduğunu söyledi. ETS Group'a yatırımından dolayı teşekkür eden Küçük, ETS'nin her yıl KKTC'ye 20 binin üzerinde turist taşıyarak hizmet verdiğini belirtti. -ÇİÇEK: ''VAZGEÇİLMEZLERİMİZ''- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek de böyle büyük bir yatırımın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı olmasını diledi. Turizmin Türkiye ve KKTC için hayati öneme sahip olduğunu belirten Çiçek, KKTC'nin yatırım açığı ve yatırım aşkı olan bir ülke olduğunu ifade etti. Kıbrıs'ın potansiyelinin tam olarak değerlendirilmediğini söyleyen Çiçek, belli bölgelerde tahsisi yapılan yatırımların tamamlanmasıyla Kıbrıs için turizmin bugünden daha anlamlı olacağını belirtti. Dünyada olduğu gibi KKTC'de de en büyük sorunlardan birinin istihdam olduğunu vurgulayan Çiçek, bunu azaltmanın yolunun hizmet sektörlerinden geçtiğini kaydetti. ''Tanınma KKTC açısından önemli'' diyen Çiçek, ''İnanıyorum ki bu yatırımın tamamlanacağı 30 ay sonra Kıbrıs meselesi de öyle ya da böyle bir çözüme ulaşacaktır. Biz çözüm için çaba sarf ediyoruz. Ama 'ne pahasına olursa olsun bir çözüm'den yana değiliz. Tekrar geri dönüşe imkan sağlayacak bir anlaşmayı Türkiye hiçbir zaman arzu etmedi, etmeyecek'' diye konuştu. Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğunu vurgulayan Cemil Çiçek, ''Bunlar bizim vazgeçilmezimiz. Bir barış inşa edilecekse bunun üzerine inşa edilmeli. Bu barış inşa edilecekse de bu yılın sonuna kadar inşa edilmeli. İlanihaye pehlivan tefrikası gibi Güney'in (Rum tarafı) keyfine kalmış bir müzakere sürecine bizim tahammülümüz yoktur'' dedi. -ERSOY: ''GÜÇLÜ BAĞLAR''- ETS Group Başkanı Ersoy da Türkiye'nin KKTC'ye verdiği güçlü desteğin, ekonominin önde gelen aktörleri tarafından da devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, ''Bugün burada, iki ülkenin en üst düzey temsilcilerinin ortaya koyduğu tablo, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasındaki bağın ne derece güçlü olduğunu bir kez daha herkese göstermektedir'' dedi.