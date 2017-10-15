"Çiçek Pasajıyla ilgili kötü algı yaratılıyor; birileri burayı almak mı istiyor?"

Edebiyattan Orhan Veli, Ahmet Haşim, Faruk Nafiz Çamlıbel, Tarık Buğra, Sait Faik gibi pek çok ismi ağırlayan Çiçek Pasajı'nın esnafı İstiklal Caddesi’ndeki yol çalışmaları, kentsel dönüşüm, alkole yapılan fahiş zamlar, değişen müşteri profili ve sahte alkol operasyonlarına tepki göstererek pasajın "kan ağladığını" söylüyor. "Çiçek Pasajı’nda kötü şeyler yapıldığı gibi bir algı yaratılmaya mı çalışılıyor" diyen esnaflardan Bayram Aydoğan, "Birileri burayı almak mı istiyor" diye düşünmeye başladıklarını ifade ediyor.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre pasajın en eski mekânlarından Sevinç Restaurant’ın sahibi Bayram Aydoğan, yine de umudunu diri tutuyor. “18 yaşından beri burdayım. Saçlarımı buralarda ağarttım. Ne muhamekeler gördüm bu pasajı yaşatmak için. Bu pasaj ne badireler atlattı. Kimler geldi kimler geçti buradan. Çiçek Pasajı ölmez” diyerek, müdavimleri, Beyoğlu’na yolu düşen herkesi pasaja davet ediyor.

"Arabistan gibi"

Bayram Aydoğan’ın oğlu Yaşar Aydoğan da müşteri sayısındaki düşüşten şikâyetçi. Aydoğan, “İlk olarak İstiklal Caddesi trafiğe kapatıldı. Çok nezih kaliteli insanlar kapıya kadar otomobille gelip ayrılırken de yine aracına binip gidebiliyordu. Daha sonra sigara yasağı, Gezi olayları, alkole yapılan zamlar, şu anki yol çalışması vs.. Ayrıca rakiplerimiz Çiçek Pasajı’nın tarihi, turistik bir yer olduğunu bu nedenle fiyatların pahalı olduğu gibi dedikodular yayıyorlar. Tüm bunlar Çiçek Pasajı’na kan kaybettiriyor. İnsanlar yol çalışmaları ve Beyoğlu’nun değişen insan profili nedeniyle buraya gelmek istemediklerini söylüyorlar. Ama sadece Beyoğlu’nun değil İstanbul’un kitlesi değişti. Metrodan inip İstiklal Caddesi’nde çıkınca sanki Arabistan’a geliyorum. Bundan rahatsız olan kesim artık Beyoğlu’na gelmiyor. Hallbuki şu dönemlerde daha çok bu tarz mekanlara gitmek, daha çok dışarıya çıkmak, dayanışmak gerekir” dedi. 11 yıldır, The Passage Pub& Grıll isimli mekanı işleten CHP Beyoğlu Belediye Meclis üyesi Erdal Bayram, tatsızlığın nedeninin, son günlerde basında yer alan sahte alkol operasyonu haberleri olduğunu söylüyor.

"Operasyon pasaja değil"

Bayram, “Çiçek Pasajı’nın kapısının önünde kaçak sigaraya yönelik operasyon yapıldı. Pasaj içerisinde sahte alkol satılıyormuş, ona yönelik bir operasyonmuş gibi algılandı. Pasaja herhangi bir operasyon yapılmadı. Bu haberlerden sonra mekâna gelen müşteri sayısında çok büyük bir düşüş var. Çiçek Pasajı’nda kötü şeyler yapılıyor gibi bir algı yaratılıp, birileri burayı almak mı istiyor, diye düşünmeye başladık” diyor