Çiçek: Mısır'daki olayları endişeyle izliyoruz

T24 - Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Mısır, tüm bölgenin barış ve istikrarı bakımından kilit konumundadır. Bu bakımdan dost ve kardeş Mısır'ın iç barışının ve huzurunun bir an önce sağlanmasını ve istikrarsızlığa sürüklenmemesini arzu ediyoruz. Bu çerçevede tarafların şiddetten kaçınmasını temenni ediyoruz'' dedi. Olayları endişeyle izlediklerini belirten Çiçek, Başbakan Erdoğan’ın yarın Mısır'la ilgili açıklama yapacağını belirtti.



Çiçek, Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Başta Tunus ve Mısır'da meydana gelen gelişmeler olmak üzere dış politika konuları ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı bir Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Çiçek, ayrıca gelecek günlerdeki Meclis çalışmalarının, çıkarılması gereken öncelikli yasaların görüşüldüğünü ve bakanların yurt içi seyahatlerinde edindikleri izlenimlerle ilgili genel bir değerlendirme yapıldığını söyledi.



Bugünkü toplantının dış politika ağırlıklı olduğunu ifade eden Çiçek, gelişmelerle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Bakanlar Kurulu'na bilgi sunduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da konuyla ilgili düşüncelerini ifade ettiklerini bildirdi.



Başbakan Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında bu gelişmelerle ilgili daha kapsamlı açıklamalar yapacağını aktaran Çiçek, şöyle dedi:



''İşin bu safhasında kısaca ifade etmek gerekirse, olayların meydana geldiği ülkeler, bizim dost ve kardeş ülkelerimizdir. Oradaki insanlar, bu ülkelerin halklarıyla biz tarihin uzun devirlerini birlikte yaşadık. Birçok acı tatlı hatırayı birlikte paylaştık. Bu gelişmeler herkesten daha çok bizi ilgilendiriyor. Bu nedenle de konuyu soğukkanlı bir şekilde ve çok yönlü olarak değerlendirdik, değerlendiriyoruz.''





"Olayları endişeyle izliyoruz"



Mısır ve Tunus'taki olayları endişeyle takip ettiklerini, bugüne kadar meydana gelen can kaybı ve yaralanmalardan büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek, şunları kaydetti:



''Bu olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Özellikle Mısır halkının temel hak ve özgürlüklerini meşru yollarla kullanmasına, taleplerini demokratik ve şiddet dışı yöntemlerle ifade etmesine müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan, göstericilerin amacını aşan yıkıcı eylemlerden uzak, özellikle kültürel mirasa ve ibadethanelere yönelik olmak üzere amacı aşan yıkıcı eylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz. Bu çerçevede şiddete başvurulmasını ve yağmalama eylemlerine girişilmesini de tasvip etmiyoruz. Mısır, tüm bölgenin barış ve istikrarı bakımından kilit konumundadır. Bu bakımdan dost ve kardeş Mısır'ın iç barışının ve huzurunun bir an önce sağlanmasını ve istikrarsızlığa sürüklenmemesini arzu ediyoruz. Bu çerçevede tarafların şiddetten kaçınmasını temenni ediyoruz.''



''Dost ve kardeş Mısır'ın ve bu olayların meydana geldiği diğer ülkelerin, mevcut belirsizliği halkın meşru taleplerine cevap verecek adımların atılmasıyla aşmasını ve selamete çıkmalarını temenni ediyoruz'' diyen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olaylar meydana geldiği andan itibaren başta Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Kızılay olmak üzere bir koordinasyon yaptık. Vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmek isteyenler varsa bunların acilen getirilmesi noktasında işbirliği içinde bir planlama yaptık. Şu ana kadar 1548 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Türkiye'ye gelmiştir. Bunların 5 tanesi özel uçakla 3 tanesi tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilmiştir. Vatandaşlarımız açısından şu ana kadar herhangi bir sıkıntı gözükmemektedir. Öte yandan, bu uçuşlar sırasında oradaki diplomatlarımızın hem de vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçları başta olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili de her türlü tedbir alınmıştır. 1548 vatandaşımız, bugün itibariyle Türkiye'ye dönmüştür. Bu yöndeki çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konularla ilgili Sayın Başbakanın da mutlaka bir açıklaması olacak.''





