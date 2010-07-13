-ÇİÇEK: MASUM OLDUĞUMU ASKERİ MAHKEMEDE AKTARACAĞIM İSTANBUL (A.A) - 13.07.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Kurmay Albay Dursun Çiçek, salı günü Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde aynı konuya ilişkin açılan davanın görülmeye başlanacağını belirterek, ''Masum olduğumuzu orada da aktaracağız'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Deniz Yıldırım'ın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından avukatları savunmalarını yaptı. Duruşmada söz alan Dursun Çiçek, askeri mahkemede hakkında açılan davanın iddianamesine ilişkin bugün bazı gazetelerde yer alan haberlere değindi. Yaklaşık 3 haftadır duruşmaları izlediğini ifade eden Çiçek, ''Siz de hissediyorsunuz. Birlikte yargılandığımız sanıklarla herhangi bir temasımın olmadığı huzurunuzda bir kez daha tescillendi'' dedi. Salı günü Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağını hatırlatan Çiçek, şöyle devam etti: ''Masum olduğumuzu orada da aktaracağız. Gerekirse Yargıtay'a da uzaya da gideriz. Bundan çekincemiz yok. Bir sanık, aynı suçtan 3 ayrı yerde yargılanır mı? Fiil olması için Erzurum'a da götürüldük. Yargıtay'daki Cihaner dosyasında ismimiz geçiyor. 3 haftadır da buradayız. Askeri mahkemede yargılanmamız başlayacak. Savunmamızı yapacağız. Aynı soruların cevabını vereceğiz. Yetkili mahkeme kimse, orada bir kez anlatalım. Çelişkiler çıkmasın. Gerçekler ortaya çıksın. Her halükarda bu işin vicdani sorumluluğu siz yargıçlardadır.'' -''YARGIÇLARIN VİCDANINA SESLENECEĞİM''- Çiçek, 30 Haziran 2009'da nöbetçi mahkemede tutuklandıktan sonra 1 Temmuz 2009'da şu an heyette yer alan üye hakim Faik Saban'ın da içinde bulunduğu heyetin oy çokluğuyla tahliye edildiğini anımsatarak, ''Kendisi hakkında bu karardan sonra aleyhte haberler yapıldı. Aynı şekilde hakkımızda hukukun gereğini yapan hakimler, siyasiler ve onlara destek veren medya tarafından baskı altına alınıyor'' şeklinde konuştu. Askeri mahkemede yargıçların vicdanına seslenerek gerçekleri anlatmaya çalışacağını ifade eden Çiçek, salı günü askeri mahkemedeki duruşmaya tutuklu olarak gönderilmesinin birçok prosedür gerektirdiğine dikkati çekti. ''34 yıl hizmet etmiş kamu görevlisi olarak bizi tutuksuz yargılayın'' diyen Çiçek, tahliyesini istedi. Duruşma, 15 Temmuz Perşembe günü saat 09.00'a ertelendi.