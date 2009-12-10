Çiçek mahkemeyi etkilemeye çalışıyor

T24- Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in, "İspanya'da Batasuna da teröre destek verdiği için kapatıldı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kararı uygun buldu" açıklamasına, Demokratik Toplum Partisi'nden tepki geldi. DTP, Çiçek'in kapatma davasını görüşen Anayasa Mahkemesi'ni etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

Açıklama DTP basın sözcülüğü tarafından yapıldı. Hedefte Cemil Çiçek'in Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya demeci vardı.



Çiçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Batasuna Partisi'nin kapatılma kararını uygun bulduğunu hatırlatmış, gerekçesinde terörle özdeşleşmiş partilerin himaye göremeyeceği olduğunun altını çizmişti.



DTP'nin yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Çiçek'in, DTP'nin kapatılma davasının Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmeye başladığı bir sırada açıklamada bulunduğu belirtilerek, "Çiçek, dava sürecine müdahil olan açıklama ve beyanlarda bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.



Açıklamada, "Çiçek, açıklamalarında, İspanya'da kapatılan Herri Batasuna örneğini göstererek ve 'DTP bu kararı iyi okumalıdır' diyerek yargıyı etkilemeye çalışıyor. Bu açıklamalarıyla açıktır ki Anayasa Mahkemesi üzerinde bir baskı oluşturmayı hedefliyor. Bu sözler, adeta 'DTP'yi kapatın' telkinidir. Yoksa yargı aşamasında bu tür sözler sarf etmenin başka bir izahı olamaz. Her şeyden önce bir hükümet yetkilisinin, Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir davayla ilgili hassas olması gerekirken, tam aksine bir yaklaşım sergiliyor olmasını manidar buluyoruz" denildi.



Açıklamada ayrıca, "Hatırlanacağı üzere Çiçek, partimizin İzmir konvoyuna yapılan saldırı sonrası da benzer sözler sarf ederek, DTP'nin kapatılması için psikolojik zemin oluşturma gayreti içerisine girmişti. Cemil Çiçek, dava aşamasında da aynı tavrını sürdürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



"Açıkça mesaj veriyor"



İktidar ve muhalefetin, DTP davası karşısında ittifak oluşturduğunun iddia edildiği açıklamada, DTP hakkında kapatma davası açıldığında Batasuna örneğini CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da referans gösterdiği ifade edildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Baykal, dünkü grup konuşmasında 'Türkiye yasalarını işletemez, hukuka sahip çıkamaz bir noktaya doğru sürükleniyor' diyerek, Anayasa Mahkemesi'ne açıkça DTP'yi kapatın mesajını veriyor. Cemil Çiçek'in sözleriyle Baykal'ın açıklamalarının bu denli örtüşmesi, hükümet ve muhalefetin Kürtlere, DTP'ye karşı bir ittifak halinde olduğunun en açık göstergesidir. Bizlere 'Batasuna kararını okuyun' diyen Cemil Çiçek'e önerimiz, demokratik çoğulcu İspanya Anayasası ile Türkiye'nin 12 Eylül darbe anayasasını da karşılaştırmasıdır.



Çiçek'e, aynı zamanda İspanya'da Bask ve Katalan Bölgesi'nde farklı kimlik ve kültürlere tanınan hak ve özgürlükler ile Türkiye'deki demokratik standartlar arasında da bir karşılaştırma yapmasını öneriyoruz. Eğer gerçekten Türkiye, İspanya Anayasası gibi özgürlükçü, çoğulcu bir anayasaya sahip olsaydı, bugün Kürt sorunu diye bir sorun olur muydu? Çiçek'i bu soruya da yanıt vermeye çağırıyoruz.



DTP olarak, üzerimizde oluşturulmaya çalışılan bu baskı ve tecrit politikalarına rağmen, demokrasi, özgürlük ve barış mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz



