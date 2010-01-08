Çiçek: 'Kozmik oda'yı Genelkurmay'a sorun

T24 -

NTV'nin haberine göre “İrtica İle Mücadele Eylem Planı”nın altında imzası olduğu iddia edilen Albay Dursun Çiçek, Beşiktaş Adliyesi yakınlarında basın mensuplarına yakalandı.

Kurmay Albay Dursun Çiçek, kendisini fark edip bir süre takip eden gazetecilerin bazı sorularına cevap verirken bazı sorularını ise yanıtsız bıraktı. İşte gazetecilerin Çiçek'e sorduğu sorular ve yanıtları:



Gazeteciler: Adliyeye mi geldiniz?



Dursun Çiçek: Hayır şahsi bir işim var.





Hakkınızdaki iddialara ne diyecek siniz?

Zaten Genelkurmay açıkladı.Hepsi yalan. Hepsi palavra. Ne belge hazırladık ne belgenin altına imza attık.



İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nda yer alan ıslak imza sizin mi?

Hayır kesinlikle bana ait değil.



Hükümeti yıkmaya teşebbüs ettiniz mi?

Hayır. Öyle Bir şey olur mu. Bir albay hükümeti yıkabilir mi? Hepsi yalan. Kurumlar zaten bunu araştırıyor.



Islak imzanın size ait olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu var. Buna ne diyeceksiniz?

O da yalan. Eğer korkmuyorlarsa, imzanın gerçek olduğunu düşünüyorlarsa Genelkurmay istedi. Neden gelen raporu Genelkurmay Başkanlığı'na yollamıyorlar. Gerçek olduğunu kurumlarda, Genelkurmay da kabul etmiyor.Raporun Genelkurmay'a gönderilmesi gerekir.Raporu göndermiyorlar bu yüzden suç işliyorlar.



Hakkınızda iddianame hazırlanırsa buna ne diyeceksiniz?

Eğer iddianame hazırlanırsa savcılar kamuoyu önünde tekrar mahkum olur.



Soruşturmadan bundan sonra ne bekliyor sunuz?

Benim için soruşturma bitmiştir. Delil de yok.



Kozmik odada yapılan adamalar ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddiaları bilerek mi gündeme getiriliyor?

Bu siyasidir. Siyasi konularla ilgim yok. Bu konulara cevap vermeyeceğim.



Şu anda ne yapıyorsunuz?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görevimin başındayım.



Oğlunuzun açıklamalarıyla ilgili olarak ne diyeceksiniz?

Oğlumla görüşlerimiz aynı. Değişen bir şey yok. Yanıma tatile geldi.