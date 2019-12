Çiçek, koruculara sahip çıktı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin (korucuları kastederek), "Tümünü aynı kefeye koyarak değerlendirme yapmak başkalarının işine yarar" dedi.



Partisinin yarın yapılacak Nevşehir İl Teşkilatı'nın kongresine katılmak üzere Nevşehir'e, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya ile birlikte gelen Çiçek, Nevşehir Valiliğini ziyaretinde gazetecilerin Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde meydana gelen silahlı saldırı ve koruculara ilişkin sorularını cevapladı.



"Değerlendirmeleri yaparken tepkisel olmamak lazım. Soğukkanlı olmak lazım. Yanlış yapanlar varsa gereği yapılır. Islahı gereken nokta varsa ıslah edilebilir ama tümünü (korucular) aynı kefeye koyarak değerlendirme yapmak başkalarının işine yarar" diyen Çiçek, koruculuk müessesesinin ihtiyaçtan kaynaklandığını ve bugün bu ihtiyacın halen devam etmekte olduğunu söyledi.



Bakan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün bu görevi ifa edenler, o günden bu tarafa ülkemizin dirliği, birliği, barışı için çok önemli görevler ifa etmiştir, bugün de ifa etmektedirler. Meydana gelen bir olay sebebiyle bu müessesenin tümüne karşı bir tavır almayı ben şahsen doğru bulmuyorum. Her görevi yapanların içinden zaman zaman yanlış yapanlar çıkacaktır, çıkmıştır. Bunlara bakarak tümünü aynı kefeye koymak doğru değildir. Bunlar tepkisel yaklaşımlardır. Kaldı ki, çok zor şartlar altında, çok büyük bir vatanseverlik ile görev ifa eden sayısı 50 binin üzerinde olan bu insanların tümünü zan altında bırakacak, onları yaralayacak beyanlar bence çok doğru değildir. Bu, görev yapan insanların da şevkini kırar. Bunu açıklıkla ifade etmek isterim. Her mesleğin içinde her işi yapanların içinde yanlış yapanlar olabilir, vardır. Bunlar da zaten hukuk sistemi içinde ayıklanır, yargı makamları suç işleyenleri tespit eder, gereği neyse onu yapar, yapmaktadır. Bu nedenle tepkisel yaklaşımlar ile bir müesseseyi, orada görev yapan insanların tümünü karşıya almak, karalamak, onların üzerlerine gölge düşürmek, ülke açısından fevkalade mahsurludur."



‘Özel Harekatçılara karşı da kampanya başlatılmıştı’



Geçmişte de emniyet mensuplarının bir bölümünün de bazı suçlara karıştığını ifade eden Çiçek, "Onlara bakarak Özel Harekat Timlerinin tümü ile ilgili bir kampanya başlatıldı. Sonra terör olayları, yeniden bir artışa geçtiğinde, bunlara karşı yapılan bu karalama kampanyasının haksızlığı orta yere çıktı. Sonradan tekrar 'Keşke, bu emniyet birimleri ikinci plana itilmeseydi' filan tarzında pişmanlık duyduğumuz ifadeler ortaya çıktı. O nedenle koruculuk müessesesi ve bu görevi yapanlar hakikaten çok zor şartlar altında ama büyük bir özveri ile büyük bir vatanseverlik ile bu görevleri ifa ediyorlar" dedi.



Bakan Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye'de işlenen bir kısım aile içi ihtilaflar sebebi ile töre sebebiyle, tırnak içinde söylüyorum, işlenen cinayetlerin hepsini korucular işlemiyor. Bir kısım insanlar şu veya bu sebeple suç işliyorlar.



İlgili Bakan arkadaşlarımız olayın akabinde hemen gittiler. Devletimiz tüm imkanları ile bu yaraları sarabilmek, acıyı hafifletebilmek noktasında konuya hem insani açıdan, hem de bilimsel açıdan yaklaşmak suretiyle bir çözüm bulmaya gayret ediyor. Üzüntüler, acılar devam ettiği için şu an için öne çıkan yön bunlar. Ama herhalde ortak çözümü birlikte bulacaklardır."



Ziyarette Nevşehir Valisi Mehmet Asım Hacımustafaoğlu, Çiçek ve Çetinkaya'ya yöreye özgü, el işçiliği olan özel tabak hediye etti.



Bakan Çiçek ve Necati Çetinkaya yarın saat 10.00'da Kapadokya Kültür Merkezi'nde yapılacak AK Parti İl Teşkilatı Olağan Kongresi'ne katılacak.