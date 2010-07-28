-ÇİÇEK İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Deniz Piyade Kurmay Kıdemli Albay Dursun Çiçek'in İstanbul'a nakledildiği bildirildi. Dursun Çiçek'in kızı stajyer avukat İrem Çiçek, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' başlıklı yazıyla ilgili hakkında açılan dava için Ankara'ya getirilen ve bir süredir Mamak Askeri Cezaevinde bulunan babasının bugün tekrar İstanbul'a götürüldüğünü açıkladı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi ''İrticayla Mücadele Eylem Planı'' başlıklı yazıyla ilgili olarak Albay Çiçek hakkında açılan davayı, aynı suçtan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce açılmış bir dava olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Albay Çiçek, halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası ile ''Balyoz Planı'' davası sanıkları arasında bulunuyor.