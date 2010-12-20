-ÇİÇEK, EROĞLU'NU ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, koroner bypass ameliyatı olan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Çiçek, Cumhurbaşkanı Eroğlu ile görüşemediğini, kendisinin yoğun bakımda olduğunu, ancak merak edilecek bir şey bulunmadığını söyledi. Cemil Çiçek şunları kaydetti: "Çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Bugün yukarı çıkaracaklar. Dün zaten kendisiyle görüşmüştük. Geri kalanı doktorların ve kendisinin gayreti ve çabasına bağlı. Biz bir daha geçmiş olsun demeye geldik." Bu arada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da dün Eroğlu'nu ziyaret ettiği ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.