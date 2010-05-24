Çiçek: Ermeni iddiaları konusunda alnımız açık

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda, "Bizim alnımız açık, başımız diktir, kim ne söylerse söylesin er geç tarih bunu teyit edecek" dedi.



Bu konunun ABD ile ilişkilere gölge düşürdüğünü söyleyen Çiçek, "Bizim tarihe veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur, inşallah bu tür yanlışlara bundan sonra tevessül edilmez" diye konuştu.



Çiçek ve beraberindeki milletvekili heyeti, New York'ta Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Türk Günü Festivali"ne katıldı.



Bakan Çiçek, heyette yer alan milletvekilleri, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar, Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz'in konuşmalarının ardından TADF Başkanı Kaya Boztepe, kürsüye ABD'de hazırlık maçlarını sürdüren (A) Milli Takımı oyuncuları, teknik direktörü Guss Hiddink ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'i davet etti.



Milli takımın Türk Günü Festivaline katılması Türk toplumu tarafından büyük sevinçle karşılandı.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türk Günü Festivalinde yaptığı konuşmada, "Heyecanımızı paylaşmak, gücümüzü birleştirmek, geleceğe güvenle bakmak için bugün hepimiz buradayız'' dedi.



Çiçek, şöyle devam etti:



"29 yıl evvel Türk varlığına, milletine karşı haksızca, hukuksuzca, insafsızca bir karalama kampanyasına girişilmiş ve 40'dan fazla diplomatımız şehit edilmiştir, onlardan biri benim çok yakınım, Lizbon'da şehit edildi. Onlara karşı burada şanlı bir duruş, şanlı bir mücadele başlattınız, aradan geçen 29 yıl içerisinde böyle başlayan bir mücadele bugün Türk varlığının burada tüm dünyaya tanıtılması, birliğimizin güçlendirilmesi için önemli bir gelenektir."



Bakan Çiçek, Türk milletinin tarihi temiz büyük bir millet olduğunu belirterek, milletin başını öne eğdirecek bir yanlışın, hayasızlığının, ahlaksızlığın içinde hiçbir zaman olmadıklarını, zulme, haksızlığa karşı olanların yanında yer aldıklarını ifade etti.



Yahudi milletinin mensuplarının Osmanlı Devletine sığındığını anımsatan Çiçek, "Bizim alnımız açık, başımız diktir, kim ne söylerse söylesin er geç tarih bunu teyit edecek ve bütün dünyaya bu meydanlardan bunu haykıracağız. Bugün bunun için fevkalade anlamlıdır, fevkalade önemlidir" dedi.



Türk toplumuna seslenen Çiçek, "Sizler böylesine alnı açık, başı dik muhteşem bir medeniyetin, tertemiz bir kültürün, Atatürk'le beraber kurduğumuz Cumhuriyetimizin ve onun ortaya koyduğu çağdaş değerlerin temsilcileri olarak bizleri burada temsil ediyorsunuz, sizlere şükran borçluyuz" diye konuştu.





