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Çiçek: Dokunulmazlık imtiyaz değildir

TBMM Başkanı Çiçek: Bir fiili sade vatandaş işlediğinde suç, milletvekili işlediğinde suç olmaz, bu hukuka uygun olur tarzındaki anlayış; dokunulmazlıkta yoktur

06 Aralık 2012 00:16

 

TBMM Başkanı Çiçek, dokunulmazlığın; kişiye özgü bir imtiyaz değil, görevle ilgili olduğunu belirterek, ''Aksi takdirde dokunulmazlık bir imtiyaza dönüşür'' dedi.
 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Balkanlar'dan gelen bir grup gazeteciyi kabul etti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Milletvekili dokunulmazlığı konusundaki düşünceleri sorulan Çiçek, şunları kaydetti:
 
 ''O çerçevede teorik olarak söyleyeceğim; dokunulmazlık konusu kişiye özgü bir ayrıcalık değildir; görevle alakalıdır. O görevin en iyi şekilde yapılması için sağlanan bir imkandır. Aksi takdirde dokunulmazlık bir imtiyaza dönüşür. Dokunulmazlık bir imtiyaz değildir. Temsil görevini her türlü tesir, baskıdan uzak olarak, en iyi şekilde yapabilmek için sağlanan bir imkan, statüdür. Çünkü kanun önünde herkes eşittir. Herkes için suç olan, milletvekili için de suçtur. Milletvekili olmak bazı suçlar açısından hukuka uygunluk sebebi değildir. Milletvekili olmak bazı fiilleri işlemek noktasında hukuka uygunluk sebebi değildir. Bir fiili sade vatandaş işlediğinde suç, milletvekili işlediğinde suç olmaz, bu hukuka uygun olur tarzındaki anlayış; dokunulmazlıkta yoktur. Bunun tek istisnası Meclis kürsüsüdür.''

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