Çiçek: Dinlemenin cezası artabilir

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yasa dışı yollarla edinildikten sonra internet sitelerinde yayınlanan ses kayıtları ve ortam dinlemesine ilişkin olarak “Kanunsuz dinlemelerin cezası az değil, yetmiyorsa biraz daha artırırız” dedi



Çiçek, Türkiye‘de soruşturmaların gizliliği kuralının saygısızca ihlal edildiğini de belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı’nın, Ergenekon soruşturmasında “soruşturmanın gizliliği” ile ilgili değerlendirmesinin doğru ve yerinde olduğunu dile getiren Çiçek, herkesin ideolojik saplantılarına göre soruşturmalar hakkında yorum yaptığını kaydederek şöyle konuştu:

“Ben soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğine ilişkin hükümet adına en az 12 defa açıklama yaptım. Genelkurmay Başkanlığımızın son olayla ilgili o manadaki değerlendirmesi de doğrudur. Soruşturmanın gizliliğine maalesef bugüne kadar riayet edilmedi. Buna herkesin uyması gerekir. Yasama, yürütme ve yargının kendisi de dahil.”



Yıldırım: Özel hayata karşı suç



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise Hürriyet gazetesine önceki gün verdiği demeçte, toplumu dinleme paronayasının kuşattığını belirterek şöyle konuştu: “Bir takım konuşma kasetleri ortaya çıkıyor. Birileri bir ortamda cebine cihazı koyup birilerini dinliyor. Buna ortam dinlemesi diyoruz. Yasal dayanağı yok. Sonra yayınlanıyor. Özel hayata karşı suç. Haberleşme hürriyeti için suç. Savcılar harekete geçmeli.”