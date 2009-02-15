T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiçek: Dinlemenin cezası artabilir

Cengiz Çiçek "Kanunsuz dinlemelerin cezası az değil, yetmiyorsa biraz daha artırırız"

15 Şubat 2009 02:00

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yasa dışı yollarla edinildikten sonra internet sitelerinde yayınlanan ses kayıtları ve ortam dinlemesine ilişkin olarak “Kanunsuz dinlemelerin cezası az değil, yetmiyorsa biraz daha artırırız” dedi

Çiçek, Türkiye‘de soruşturmaların gizliliği kuralının saygısızca ihlal edildiğini de belirtti.
Genelkurmay Başkanlığı’nın, Ergenekon soruşturmasında “soruşturmanın gizliliği” ile ilgili değerlendirmesinin doğru ve yerinde olduğunu dile getiren Çiçek, herkesin ideolojik saplantılarına göre soruşturmalar hakkında yorum yaptığını kaydederek şöyle konuştu:
“Ben soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğine ilişkin hükümet adına en az 12 defa açıklama yaptım. Genelkurmay Başkanlığımızın son olayla ilgili o manadaki değerlendirmesi de doğrudur. Soruşturmanın gizliliğine maalesef bugüne kadar riayet edilmedi. Buna herkesin uyması gerekir. Yasama, yürütme ve yargının kendisi de dahil.”

Yıldırım: Özel hayata karşı suç

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise Hürriyet gazetesine önceki gün verdiği demeçte, toplumu dinleme paronayasının kuşattığını belirterek şöyle konuştu: “Bir takım konuşma kasetleri ortaya çıkıyor. Birileri bir ortamda cebine cihazı koyup birilerini dinliyor. Buna ortam dinlemesi diyoruz. Yasal dayanağı yok. Sonra yayınlanıyor. Özel hayata karşı suç. Haberleşme hürriyeti için suç. Savcılar harekete geçmeli.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24