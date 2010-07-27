-ÇİÇEK: DERS ALMAMIZ LAZIM ÇANAKKALE (A.A) - 27.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Şu içinden geçtiğimiz süreçte birtakım üzücü olayları yaşıyoruz ve görüyoruz. Bu sahneleri geçmişte de gördük. Geçmişte de bazı sıkıntılar yaşadık. Bunlardan ders almamız lazım'' dedi. Çiçek, Kale Grubu'nun 53. Kuruluş Yıldönümü ve Geleneksel Seramik Bayramı nedeniyle, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kaleseramik Fabrikalarında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, zorluklar ve sıkıntıların her dönem olduğunu ve olacağını vurgulayarak, ''Ama birbirimize güvenirsek, inanırsak, yakın bir dayanışma içerisinde olursak Türkiye'nin geleceği aydınlıktır'' dedi. Önümüze içeriden ve dışarıdan çıkarılan engellerin bizi yıldırmaması gerektiğine işaret eden Çiçek, şöyle devam etti: ''Bunlar bizi karamsarlığa sevk etmemelidir. Ama hepimizin de birbirimize karşı sorumluluğu var. Türkiye, Maraş olaylarını yaşadı, Türkiye Çorum'u yaşadı, Türkiye Sivas'ı yaşadı. Buralar maalesef hatırlamak istemediğimiz, ama geleceğimizi kurmak adına da buralardan ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için üç beş sorumsuzun, kendini bilmezin veya varsa bunların arkasındakilerin hesabına bu ülkenin geleceğini kurban etmememiz gerekiyor.'' Cemil Çiçek, böyle olabilirse Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan çok farklı bir yere en kısa sürede geleceğini belirterek, şunları kaydetti: ''Allah'a şükür 180'den fazla dünya ülkesi içinde Türkiye gelişmiş 20 ülkeden birisi. İşi bu noktaya getiren herkese minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılında 100. yılını kutlarken ilk 10 ülke arasına girebilecek imkana, potansiyele sahiptir, yetişmiş insanımız var. Bütün mesele önümüzü iyi görebilmek. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi her şeyin önünde ve merkezinde tutmakla olur. Elbette farklı fikirlerimiz, düşüncelerimiz olacaktır. Partilerimiz farklı olacaktır. İnançlarımız da farklı olabilir. Ama ortak paydamız bu ülkenin birliği ve beraberliğidir, bütünlüğüdür. Buna kim gölge düşürme çabası içerisinde oluyorsa bu memlekete en büyük kötülüğü onlar yapıyor demektir. Onun için Türkiye yaşananlardan ders çıkarırsa daha nice böyle Seramik Bayramlarını kutlama imkanı buluruz.''