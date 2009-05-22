Çiçek: Deniz Feneri dosyası eksik

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili olarak, "Dosyada bazı eksiklikler var. Tamamlandıktan sonra açmayı gerektirirse dava açılacaktır. '' dedi.





Çiçek, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca Dedeman Otel'de düzenlenen Medeniyetler İttifakı Uluslararası İnsan Hakları Konferansı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Deniz Feneri soruşturmasına ilişkin soru yönelten bir gazetecinin, ''bazı eksik belgeler bulunduğu ve bu belgelerin Almanya'dan istendiğine dair açıklamalar yapıldığını'' ifade etmesi üzerine Çiçek, şunları söyledi:



''Ben dosyayı bilemem. Bilmediğim bir konuda da konuşmam zaten ama şu kadarını söyleyebilirim bizim CMUK'da yaptığımız son düzenlemelerde, eksik belgelerle dava açılmış olması Türkiye'de yargılama sürecini olabildiğince uzattığı için bu yeni sistemde soruşturma kısmı yani savcılığın yaptığı işlemlerin olabildiğince mükemmel olması lazım.



Herhangi bir eksikliğin olmaması lazım. Ondan sonra mahkemeye dava açılmalı. (Eksik belgelerle dava açayım sonra geri kalan kısmını mahkeme toplasın) mantığı artık 1 Haziran 2005'ten evvelde kalmıştır. Onun için soruşturmanın çok düzgün olabildiğince eksiksiz yapılması gerekir. Aksi olduğunda CMUK'un 174'üncü maddesini getirir.



Eğer eksik belgelerle dava açmaya yetecek kadar bilgi, belge olmadan dava açılırsa mahkeme bu iddianameyi kabul etmeyebilir. O zaman tekrar başa dönmüş olacağız. Süreç uzayacaktır. Onun için savcılar Türkiye'de zaman zaman tenkit konusu oluyor ama CMUK'un yeni felsefesine, yeni anlayışına göre bu soruşturmayı olabildiğince mükemmel yapmak zorundalar Belgeleri, bilgileri bu safhada toplamak zorundalar.



Anladığım kadarıyla bu dosyada da ilgili açıklamadan yola çıkarak söylüyorum, bazı eksiklikler var. Tamamlandıktan sonra açmayı gerektirirse dava açılacaktır. Ben davanın içerisini bilmediğim için bir şey diyemem.''





