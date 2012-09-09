Çiçek: CHP'lilerin GATA'ya alınmamalarını doğru bulmuyorum

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, GATA misafirhanesindeki şehit yakınlarını ziyaret etmek isteyen CHP milletvekillerine izin verilmemesiyle ilgili, "Milletin acısını paylaşmak için yaptıkları ziyaretin, mevzuat gerekçesiyle geri çevrilmesini asla doğru bulmuyorum" dedi.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP'li milletvekillerinin GATA misafirhanesinde konaklayan şehit aileleri ve yakınlarıyla görüştürülmemelerine ilişkin, ''Ziyarete gelen, milletin vekilleridir. Milletin acısını paylaşmak için yaptıkları ziyaretin, mevzuat gerekçesiyle geri çevrilmesini asla doğru bulmuyorum'' dedi.

Çiçek, CHP'ye mensup milletvekillerinin GATA'ya alınmamış olmalarının ve taleplerinin geri çekilmesinin hiçbir şekilde tasvip edilemeyeceğini vurguladı.

''Bu doğru da olmamıştır'' diyen Çiçek, şöyle konuştu:

''Afyonkarahisar'dan gelen ve yüreğimizi yakan olayların ardından yeni bir tartışmanın başlaması acılarımızı artırmaktadır. Ziyarete gelen, milletin vekilleridir. Milletin acısını paylaşmak için yaptıkları ziyaretin, mevzuat gerekçesiyle geri çevrilmesini asla doğru bulmuyorum. Ziyarete gelenlerin, milletin vekilleri olduğu gerçeği kabul edilerek kurum imkanları çerçevesinde bir makul çözüm bulunması mümkün iken bu talebin karşılanmamış olmasını doğru bulmuyorum.''