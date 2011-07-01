T24- AKP'nin Meclis Başkanlığı'na aday gösterdiği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek adaylık için bireysel başvurusunu yaptı.



Çiçek'in, yaşanan boykot ve yemin kriziyle ilgili ilk mesajı ise muhalefete, "Sorunları vuruşarak değil konuşarak çözelim" oldu. 12 Haziran seçimlerinin güzel bir seçim olduğunu ancak güzel bir Meclis açılışı yapılamadığını ifade eden Çiçek, Pazartesi gününden itibaren yeni bir sayfa açmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çiçek "Sorunları vuruşarak değil konuşarak çözme konusunda güçlü bir irade ortaya koymalıyız" derken CHP'nin de özel bir sorumluluğu olduğunu düşündüğünü vurguladı. Çiçek, "CHP ve BDP kararlarını gözden geçirmeli" dedi.