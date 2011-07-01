T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiçek: CHP ve BDP kararlarını gözden geçirmeli

AKP'nin Meclis Başkanlığı'na aday gösterdiği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek adaylık için bireysel başvurusunu yaptı.

01 Temmuz 2011 03:00

T24- AKP'nin Meclis Başkanlığı'na aday gösterdiği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek adaylık için bireysel başvurusunu yaptı.

Çiçek'in, yaşanan boykot ve yemin kriziyle ilgili ilk mesajı ise muhalefete, "Sorunları vuruşarak değil konuşarak çözelim" oldu. 12 Haziran seçimlerinin güzel bir seçim olduğunu ancak güzel bir Meclis açılışı yapılamadığını ifade eden Çiçek, Pazartesi gününden itibaren yeni bir sayfa açmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çiçek "Sorunları vuruşarak değil konuşarak çözme konusunda güçlü bir irade ortaya koymalıyız" derken CHP'nin de özel bir sorumluluğu olduğunu düşündüğünü vurguladı. Çiçek, "CHP ve BDP kararlarını gözden geçirmeli" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24