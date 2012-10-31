Çiçek: Bu sistem devam ederse yarın Cumhurbaşkanı ile Başbakan çatışır

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa konusundaki ısrarını yineleyerek "Bu sistem devam ederse yarın Cumhurbaşkanı ile Başbakan çatışır" dedi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Çankaya'ya Köşkü'ndeki Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Cemil Çiçek'le yaptığı sohbeti köşesinde (31 Ekim 2012) yazdı.

Çiçek'in açıklamaları özetle şöyle:

"Mevcut sisteme parlamenter demokrasi diyorlar. Öyle mi? Şu anda parlamento doğru dürüst işliyor mu? Siyaset üretimi hakkıyla yapılabiliyor mu? Ne idüğü belirsiz bir sistem. Melez bir yapı. Muhalefet muhalefet yapabiliyor mu burada?

Muhalefet şikâyet ediyor değil mi? Bu sistem devam ederse yarın Cumhurbaşkanı ile Başbakan çatışır. Siyasal gündemi tamamen bu gerginlik kaplar. Muhalefet siyaset yapacak alan yine bulamaz. Düşünün, Cumhurbaşkanı gelmiş yüzde 50'den fazla oyla. Halk seçmiş. İktidar yüzde 35-40 oyla işbaşına gelmiş. Kritik konularda karşı karşıya kalmazlar mı?

'Vatandaşlık tanımını kanunla yapabiliriz'

(...) Hepimiz geçiciyiz. Ben de geldim, gidiyorum. Bu hizmeti ülkeye yapalım. Gelen ağam giden paşam demek yerine hamallığa soyundum. Yapalım bu işi. Seçim senesine kalırsa başaramayız. Önümüzde tek bir yıl kaldı. Temel hakları bitirelim artık. Vatandaşlık gibi konularda uzlaşamıyor muyuz? Bırakalım onları. Uzlaştıklarımızı yazalım. Olmayanları gerekirse kanunla düzenleyelim. Vatandaşlık tanımını da kanunla yapabiliriz."