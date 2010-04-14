Çiçek: Baykal'ın AKP'ye gelme teklifi bile taktikseldir

T24- Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP’nin Anayasa teklifinin halka gitmemesi için çaba sarfettiğini söyledi. Önerilerin taktik olduğunu savunan Çiçek, “Baykal’ın Genel Merkezimize gelme teklifi bile taktikseldir” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı. Çiçek'in konuşmasından satır başları şöyle:

CHP, bir el uzattı mı ona bakmak lazım? Ayağını kaldırıyor ama kaldırdığı yere basıyor. Bu ilizyonu herkesin görmesi lazım. CHP kendini sistemin onay makamı olarak görüyor.

CHP, bir teklif falan getirmiyor, getiriyor gibi gözüküyor. Millet bu değişikliği destekliyor. CHP bunu halka götürmenin yolunu arıyor.

CHP, bir kuş düşünün, önce 'Gagası uzun, sonra kanadı, daha sonra da ayağı uzun, kesilim' diyor. Sonuçta kuş kalmıyor.

CHP’nin bu tavrı taktikseldir, bu paket halka gitmesin istiyor. Model olarak getirdikleri bir somut teklif var mı?

CHP şimdiye kadar AK Parti Genel Merkezi’ne gelmedi. Deniz Baykal'ın gelişi bile taktikseldir.

Halktan kaçan bir siyaset olur mu? Halka gitmem ama Anayasa Mahkemesi’ne giderim. Anayasa Mahkemesi CHP’nin arka bançesi mi?

Ortada uzlaşma diye bir şey yok. CHP bu teklifin halka götürülmesini istemiyor. CHP’nin ne istemediğini biliyoruz, halka gitmemektir.

İtiraz ettikleri madde sayısı 11’e çıkıyor. CHP pakete desteği gördükçe ne yapabilirim diye düşünerek adım atıyor.

Kanun değil, Anayasa yapıyoruz. Halka götürelim. Niye halka gitmiyoruz? Bu üç maddeyi niye götürmüyoruz? 11 maddeyi götürmek istemiyor.”