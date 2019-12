Çiçek: Barış katili olursunuz

Başbakan Yardımcısı da DTP'yi uyardı: Bir elinde balta, diğer elinde barış istiyorsun. Barış isteyenler, barışın katili olmasın. Toplumu kışkırtmasınlar. Toplumun büyük fedakarlıkla bağrına taş basarak gösterdiği toleransı suiistimal edecek her türlü davranış en evvel kendilerine zarar verir, başka türlü gelişmelerin önünü tıkar.

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, demokratik açılım konusunda önemli mesajlar verdi ve Kandil Dağı'ndan gelen PKK'lıların mahkeme tarafından serbest bırakılmalarından sonra, adeta şova dönüşen gösteriler konusunda DTP'yi uyardı. Çiçek, Habur'da serbest kalanların Meclis'e getirilme girişimine karşı, 'Gelmesinler, bu iyi bir davranış olmaz' dedi. Çiçek, DTP'yi ima ederek şöyle konuştu:



- Toplumu kışkırtmayın: Zor bir süreçten geçiyoruz. Toplumu kışkırtmamak gerekiyor. Toplumun büyük bir özveri, fedakarlıkla bağrına taş basarak gösterdiği toleransı suiistimal edecek her türlü davranış en evvel kendilerine zarar verir, başka türlü gelişmelerin önünü tıkar. Bazıları, 'barıştan, özgürlükten, demokrasiden yanayız' adı altında bir alay yalan söylüyorlar. Barış isteyenler, belli bir çizgiye gelmezlerse, söyledikleri lafın arkasına olumlu davranışları koymazlarsa, barışın katili olduklarının tescil edilmesi lazım. Bir yandan 'barış, demokrasi istiyorum' diyorsun, diğer yandan elinde baltalarla saldırıyorsun! Bu, herkesin samimiyet sınavıdır.



- Bu şansı iyi kullansınlar: TCK'nın 221. maddesinden istifade edip serbest kalanlar bu şansı iyi kullanmalıdır. Çıktın sokağa. Bu devletin sana bir imkandır, bir atıfettir, sen kendini nasıl tanıtırsan tanıt. Bu şansı iyi kullan, ömrün dağda geçmiş! Bu millet bağışlayıcıdır, bu millet kardeşlik adına bağrına taş basar, bazı şeyleri kabul eder. Ama sen pervasızlık edersen, bunun da bir sınırı vardır. Aklı, vicdanı olan, zerre kadar sorumluluk taşıyan her insan bu görüntülerden rahatsız olur.



-Lider kadro konuşulacak: Lider kadro, yegan yegan, eski tabirle, değerlendirilecek. Her şeyi şimdiden konuşmak ne mümkün ne doğrudur. Örgüte bakarsan, 'Kürt halkı adına yapıyoruz' diyor. Kürt halkı barış, insanca yaşam istemiyor mu? Hükümet bu isteği yerine getirmek için her türlü riski alıyor. Şimdi onlar adına konuştuğunu iddia eden örgüt ve onun siyasi uzantıları, sorumsuzluk yapıyorsa, bunu da herkesin çok açık olarak

görmesi lazım.



Meclis'e gelmeleri düzgün olmaz



Çiçek DTP'yi kastederek şöyle dedi: 'Bazı kesim, partilerin, 'barış-kardeşlik-demokrasiden yanayız' diyenlerin, ne kadar samimi olduğunu bir kez daha test imkanıdır. Serbest kalanların Meclis'e gelmeleri düzgün, sağlıklı örnek olmaz, herkes sorumlu davranmalıdır.'



Kapatma davası etkilenir mi?



Çiçek, DTP hakkında açılmış olan kapatma davasını ve yaşanan sürecin bu davayı etkileyip etkilemeyeceği konusunda, hakimlerin delillere ve vicdani kanaatlerine göre karar karar verdiklerini hatırlatarak, 'Unutulmamalıdır ki, hakimler de bu toplumun insanları ve herkes gibi gelişmeleri izliyorlar. Dolayısıyla toplumda yaşananlar vicdani kanaatlerini etkileyebilir' dedi.

Çiçek, Öcalan'ın durumu konusunda son derece dertli: 'Avrupa tecritten bahsederken, yurtiçinden kimileri de, İmralı'yı tatil köyü zannediyor. Sincan F-Tipi cezaevinde kurallar neyse, İmralı'da da aynıdır. Bundan sonra da böyle olacak.