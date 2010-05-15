Çiçek aradı, cezaevleri dolu ‘İsmailağa’cıları bırakalım dedi

T24 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Yargıtay’daki duruşmasında eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in gözaltındaki İsmailağa cemaati üyeleri için “Cemaat üyelerini bırakın. Gözaltılar bizi siyaseten zor durumda bırakacak” dediğini öne sürdü.



Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava dosyası ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ve sanıkları arasında Kurmay Albay Dursun Çiçek’in de bulunduğu, “İrtica ile mücadele eylem planı” dava dosyasının, birleştirme kararı beklenmeden kurye ile Daireye gönderilmesine karar verdi. Cihaner’in “görevi kötüye kullanma”, “evrakta sahtecilik” ve “imar kirliliğine neden olmak” suçlamasıyla yargılandığı davaya, Yargıtay 11. Ceza Dairesinde devam edildi.





Çiçek’i geri çevirdim



Cihaner’i, Turgut Kazan başta olmak üzere 14 avukat savundu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ülker, Cihaner’in her suçlama için ayrı ayrı savunma yapmasını istedi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Fethullah Gülen grubu ve İsmailağa cemaatine ilişkin soruşturmalar sırasında gelen imzasız ihbar mektuplarının, soruşturmayı Erzurum’a taşımak için gönderildiğini ve bunun da cemaat üyelerinin aralarında yaptığı telefon görüşmelerinde tespit edildiğini anlatan Cihaner, avukatı Turgut Kazan’ın uyarısı üzerine soruşturmaların yürütüldüğü dönemde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in kendisini arayarak “seçimler öncesi yapılan gözaltılar bizi, siyaseten zor durumda bırakacak. Ceza evleri ağzına kadar dolu, cezanın alt ve üst sınırı da belli bu kişileri bırakalım” dediğini iddia etti.



Kendisinin de “yasal gereklilik neyse onu yapacağım” dediğini, Cemil Çiçek’in talebinde ısrar etmesi üzerine de kesin bir dille bunun olmayacağını söylediğini anlatan Cihaner, Cemil Çiçek’in aralarında geçen konuşmayı basına “gözaltına alınan çocukların durumunu sordum” şeklinde aktardığını, fakat gözaltına çocuk bulunmadığını söyledi. Cihaner, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin, yürüttüğü soruşturma dosyalarını istemesi üzerine kendisinin de Erzurum’daki dosyaları incelemek için istediğini, ancak herhangi bir cevap alamadığını anlattı.



Cihaner, şöyle konuştu: “Hiçbir ayrıntı belirtmeden yürütüğüm soruşturmalara ilişkin dosyayı ısrarla istediler. Yürüttüğüm Fethullah Gülen grubu ve İsmailağa cemaatine ilişkin soruşturmalar bu kapsamdaki soruşturmalar. Bu tarz örgütsel suçlara ilişkin soruşturmalar başsavcılıklarca yürütülür. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da Fethullah Gülen grubunu terör örgütü olarak görmemiştir. Bana göre haksız olan Erzurum’dur. .”



Cihaner, şöyle devam etti: “İsmailağa cemaati soruşturması sırasında Fethullah Gülen, Menzil ve Süleymancılar gruplarının faaliyetlerine ilişkin bilgiler de jandarma ve emniyetten geldi.”



Cihaner Erzurum’daki davada savunma yapmadığını, tahliye talebinde bulunmadığını söyledi. Cihaner, “Erzurum’da engizisyon hukukuna bile rahmet okutacak bir yaklaşım var. Halen hakkımda yürütülen soruşturma var ve delil toplanmaya devam ediliyor” dedi.





Eşi ve anne-babasI da duruŞmayI İzledİ



Duruşmaya, Cihaner’in eşi Muhteber, babası İsmail Hakkı, annesi Zeynep Cihaner, kardeşleri, YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, YARSAV Yönetimi, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, hakim ve savcılar ile çok sayıda vatandaş izlemek üzere katıldı.



Bakanlığa ve Erzurum 2. Ağır’a “Nezaketsizlikten” suç duyurusu



Daİre Başkanı Ülker, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Cihaner’in “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava dosyası ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ve sanıkları arasında Kurmay Albay Dursun Çiçek’in de bulunduğu, “İrtica ile mücadele eylem planı” dava dosyasının, birleştirme kararı beklenmeden, incelenmek üzere kurye ile Daireye gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. Ülker, Erzurum’daki dava dosyasını göndermeyen ve verdiği cevabi yazıda, yazışma ve nezaket kurallarına aykırı davrandığını gerekçesiyle Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti e yetkilileri hakkında da Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunulmasına, HSYK’nın konu hakkında bilgilendirilmesine karar verildiğini söyledi.





