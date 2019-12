Çiçek: Anayasa, Türkiye'nin en acil konusudur

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa'nın değişmesi ve meselenin önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, "Anayasa değişikliği konusu, Türkiye'nin en acil, en önemli konusudur'" dedi.







Çiçek, MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Yönetim Kurulu üyelerini, Dolmabahçe'deki Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nda kabulü sırasında yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine değindi.





Anayasa'nın değişmesi ve meselenin önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, "Anayasa değişikliği, Türkiye'nin en acil, en önemli konusudur" dedi.





Çiçek, siyasi partilerin, Meclis grup toplantılarının canlı yayınlanmaması yönündeki karara gösterilen tepkilerle ilgili, "Türkiye açık toplum. Burada bile çok sayıda kamera, önümde çok sayıda mikrofon var. Türkiye'de hiç kimsenin görüşünün kısıtlanması söz konusu olamaz" dedi.







Anayasa'nın bir an evvel değişmesi gerekiyor





Yeni bir anayasa konusunun gündemde olduğunu belirten Çiçek, şunları söyledi:





''Yeni bir anayasayı, elbette Meclisteki partiler gerçekleştirecek ancak iş o noktaya gelinceye kadar da bu sürecin içerisinde sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının aktif bir şekilde yer alması lazım ki bir temel uzlaşı metni olan anayasayı birlikte yapalım. Önümüzdeki dönemde bu konu ümit ediyorum gündeme gelecektir. Çok da fazla gecikmeden gelmesi gerekiyor. Zaman aleyhimizde işler. Sizlerin de bu manada bu sürece aktif katkınızı bekliyoruz. Siyasi partilerimiz, Mecliste bunlardan azami ölçüde istifa ederiz ve etmeliyiz. Anayasa değişikliği konusu, Türkiye'nin en acil, en önemli, en öncelikli meselesidir. Karşılaştığımız başka türlü problemler, hepimizi üzen, zaman zaman yüreğimizi yakan birçok konunun temelinde de bu Anayasa'daki çarpıklıklar, dengesizlikler, önceliklerdeki çağın gereklerine uymayan hususlar olmak üzere birçok husus yatmaktadır. Onun için bu Anayasa'nın bir an evvel değişmesi gerekiyor.''





''Artık ileri demokrasi çağında, güçlü demokrasi çağında, insan hakları ve özgürlükler çağında, antidemokratik yol ve yöntemlerle hazırlanmış bir anayasa ile Türkiye'nin yoluna devam etmesi neredeyse imkansızdır'' diyen Çiçek, ''Geçmişte de hep ifade ettim; bugün karşılaştığımız birçok gerginliğin, sıkıntının temelinde anayasal bir kısım sıkıntılar yatıyor. Bu önemlidir. Bu sürece katkı, arzu ettiğimiz bir şey. Her şey çerçevesini, içini nasıl dolduruyorsa Türkiye'nin bir Kürt meselesi, Türkiye'nin bir Güneydoğu, bir terör meselesi - herkesin baktığı nokta itibarıyla söylüyorum - böyle bir sorun var. Bu da bir an evvel üzerine tüm yönleriyle eğilmemiz gereken bir konu. Bunun anayasa ile bağlantısı da var. Terör meselesi, hepimizin yüreğini yakan bir meseledir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve toplum olarak önümüzdeki öncelikli meseledir'' ifadesini kullandı.







Grup başkanvekilleri ile bu konuları konuşuruz





Bir gazetecinin ''TRT üzerinden canlı yayın yapılamayacak'' demesi üzerine Çiçek, şunları kaydetti:





''Canlı yayın yapılıyor. Protokole göre, saat 14.00'den 19.00'a kadar diye şey var. Başka ülkelerde nasılsa, onların hepsine bakıyoruz. Az bir zaman değil, 14.00'den 19.00'a kadar olan süre. Bunu başka bir şekliyle özet olarak veya başka türlü grup başkanvekilleri ile bu konuları konuşuruz. Ama şunu kabul etmem: 'Sesimiz kısılıyor. Muhalefetin sesi kısılıyor'. Bu böyle olmaz. Çünkü birçoğumuz başka kanallardan da görüşlerimizi ifade ediyoruz, ederiz. Bu biraz tam maksadı ifade eden şey değildir. Muhalefetin sesi kısılıyor. Çok eskiden beri söylenen bir husus.''