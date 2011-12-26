-Çiçek: 2012 "yeni anayasa yılı" olsun ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, STK'ların da anayasa çalışmalarına destek vermesi halinde 2012 yılının sonuna kadar yeni anayasa yapımını bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi. TBMM Başkanı Çiçek başkanlığındaki Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in ev sahipliğinde Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleriyle buluştu. Konfederasyonun binasında gerçekleşen buluşmaya TBMM Başkanı Çiçek'in yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve STK temsilcileri katıldı. Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Meclisin açıldığı günden beri en önemli gündemlerinden birinin yeni bir anayasa hazırlama süreci olduğunu söyledi. Bugüne kadar komisyon olarak anayasanın içeriğiyle ilgili bir görüş ortaya koymadıklarını belirten Çiçek, bunu, halkın ve STK'ların görüşlerini önemsedikleri için yapmadıklarını söyledi. Zamanı iyi kullanmak adına STK'lardan yoğun bir çaba, destek ve katkı beklediklerini belirten Çiçek, şöyle devam etti: ''Çünkü sizler de bu sürece destek verirseniz, 2012 yılının sonuna bu işi bitirmeyi hedefliyoruz. Yani temennimiz odur ki 2012 yılı, yeni bir anayasa yılı olsun. Bu biraz bizim çabamıza bağlı olduğu kadar, bizden daha çok sizlerin gayretine ve çabasına bağlıdır. Neticede zamanı iyi kullanamazsak, sonra yeni anayasa yapımıyla ilgili bir kısım tereddütler hasıl olur. 2013, 2014 arka arkaya seçimler geliyor. O zaman da böylesine önemli bir işi yapmakta bir takım sıkıntılarımız olabilir. Onun için bizler de bunları ayrıntılı bir şekilde burada konuşmak istedik. Herkesin burada olması da bizim işimize geliyor, zaman açısından... Verimli bir toplantı olacağına inanıyorum.''