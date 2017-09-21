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Çiçeğin yanında silah satışı yapıldı; polis dükkanı bastı

Operasyonda 12 tabanca ile bu tabancalara ait 56 mermi ele geçirildi

21 Eylül 2017 02:25

İstanbul Ataşehir'de bir çiçekçiye düzenlenen operasyonda, 12 tabanca ile 56 mermi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Dükkanın üst katında bulunan evinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği de ele geçirilen B.Y.'nin çiçek satışının yanında kaçak silah satışı yaptığının belirlendiği öğrenildi. 

Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçide kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan takibin ardından silah satıldığının doğrulanması üzerine bu akşam saat 17.30'da sözkonusu çiçekçiye operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 12 tabanca ile bu tabancalara ait 56 mermi ele geçirildi. 63 yaşındaki çiçekçi B.Y. gözaltına alınırken işyerinin üst katında bulunan evinde yapılan aramalarda ise 4 av tüfeği ile 650 adet fişek ele geçirildi. 

Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulaması yapılan B.Y.'nin dükkanında çiçeğin yanında kaçak silah satışı yaptığının belirlendiği öğrenildi.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken ele geçirilen silahlar balistik için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. 

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