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Dünya

ÇİÇEĞE "VUVUZELA" ADI VERİLDİ JOHANNESBURG (A.A)

07 Kasım 2010 17:58

-ÇİÇEĞE "VUVUZELA" ADI VERİLDİ JOHANNESBURG (A.A) - 11.07.2010 - Güney Afrika'nın güneybatısında keşfedilen bir çiçeğe, kıtadaki ilk Dünya Futbol Şampiyonası dolayısıyla "Vuvuzela" adı verildi. Ulusal Biyoçeşitlilik Enstitüsü (Sanbi) Başkanı Tanya Abrahamse, yaptığı açıklamada, bu sarı yapraklı çiçeğin Güney Afrika'da bu gece sona erecek 2010 Dünya Futbol Şampiyonasının sembolü haline gelen ve kulakları sağır edici gürültü yapan düdüğe benzediğini belirtti. Abrahamse, bitkinin huniye benzer şeklinden ötürü enstitüden emekli bir çalışanın teklifi üzerine bu ismi koymaya karar verdiklerini anlattı. "Morea Vuvuzela" bitkisinin susen ailesine mensup olduğu, ancak tarım ve şehirleşmenin tehdidinde bulunduğu belirtildi.

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