-CİBUTİ'DE DEVLET BAŞKANI ALEYHİNE GÖSTERİ CİBUTİ (A.A) - 18.02.2011 - Cibuti'de Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh'e karşı muhaliflerin çağrısıyla binlerce kişinin gösteri yaptığı bildirildi. Başkentte İçişleri Bakanlığı binası yakınlarındaki büyük stadyumda toplanan göstericiler, Guelleh'e atfen ''İÖG dışarı'' yazılı pankartlar taşıdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilirken, Demokratik Değişim Birliği (UAD) yetkililerinin konuşmasının ardından gösterinin sona erdiği, gençler ve öğrencilerin oluşturduğu göstericilerin genelde sakin olduğu, bir olayın rapor edilmediği ifade edildi.